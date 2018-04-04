Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями

Группа Veon не смогла осуществить оферту на выкуп долей миноритарных акционеров принадлежащего ей египетского холдинга Global Telecom. Оферта не была запущена из-за проблем с властями страны.

Veon отказался от оферты на выкуп долей миноритариев Global Telecom

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») сообщила об отзыве оферты на выкуп долей миноритарных акционеров египетского холдинга Global Telecom (GTH). Об этом говорится в сообщении Veon.

GTH владеет крупными пакетами акций сотовых операторов из Алжира, Бангладеша и Пакистана. Veon владеет 57,7% акций GTH, остальные акции находятся в обращении на Египетской фондовой бирже.

В конце 2017 г. Veon объявил оферту на выкуп оставшихся у миноритариев 42,3% акций GTH. Компания была готова заплатить 7,9 фунтов ($0,44) за одну акцию. За весь пакет Veon готов был заплатить до 15,776 млрд фунтов ($987 млн).

Документы, необходимые для проведения оферты, были направлены Финансовому регулятору Египта (Egyptian Finance Regulation Authority, EFRA), однако его одобрение так и не было получено.

Давние налоговые споры

В Veon связывали эту ситуаций с неразрешенными налоговым проблемами. Претензии властей Египта по уплате налогов связаны еще с тем периодом, когда Global Telecom Holdings назывался Orascom Telecom (OTH) и принадлежал египетскому миллиардеру Нагибу Савирису (Naguib Sawiris).

Группа Veon отказалась от выкупа долей миноритарных акционеров своего египетского холдинга Global Telecom (бывшего Orascom)

В 2011 г. Савирис обменял контрольный пакет акций OTH и 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazion на долю в группе Vimopelcom (прежнее название Veon).

Ранее, в 2010 г., Налоговый регулятор Египта (Egyptian Tax Authority, ETA) обязал OTH доплатить налогов на сумму 2 млрд фунтов ($113 млн, здесь и далее пересчет из фунтов в доллары указан по средневзвешенному курсу за 2017 г.). Пересчет налогов был связан с платежами OTH за оплату частот в других странах.

OTH не согласился с предъявленными ему претензиями и обжаловал их в апелляционном комитете ETA. Данная инстанция сократила размер претензий до 323 млн фунтов ($18 млн). Холдинг выплатил данную сумму несколькими траншами, но продолжил оспаривать полученные претензии в суде.

В начале 2016 г. ETA потребовал от GTH выплатить еще 429 млн фунтов ($24 млн). Данная претензия была связана с поздней выплатой предыдущей налоговой недоимки. GTH также стал оспаривать эти претензии в суде.

Иракский след

Параллельно развивается другая история с налоговыми претензиями к GTH. Холдинг владел иракским сотовым оператором Iraqna, продав его в 2007 г. В 2011 г. ETA посчитал, что доход, полученный холдингом от Iraqna, должен облагаться налогом в размере 20%.

В связи с этим от холдинга потребовали доплатить налогов на сумму 235 млн фунтов ($13 млн). Позднее внутренний комитет ETA решил, что указанная сумма должна быть зачтена за счет налогов, которые в Ираке платил OTIL (буферная структура, через которую OTH владел Iraqna).

Холдинг стал обжаловать в суде данное требование. В начале же 2016 г. ETA потребовала от холдинга выплатить вышеуказанную сумму, и отдельно штраф в размере 258 млн фунтов ($15 млн) из-за задержки с выплатой суммы. Позднее совокупная сумма налоговых претензий ETA за работу в Ираке вместе с соответствующим штрафом была скорректирована и составила 505 млн фунтов ($29,3 млн).

Ранее ETA предупреждала GTH по обоим историям с налоговыми спорами, что из-за невыплат налогов на счета холдинга будут наложены штрафы. В конце 2017 г. угроза возымела действие и регулятор направил соответствующий ордер банкам, обслуживающим GTH. Но холдинг обжаловал действия ETH и добился отсрочки исполнения ордера до вынесения судом решений по существу споров между холдингом и властями.

Вторая неудачная попытка консолидировать Global Telecom

GTH не ведет операционной деятельности в Египте и для Veon было бы логично покинуть данную страну. Однако неудача с офертой миноритариям стала уже второй несостоявшейся попыткой консолидировать акции GTH/OTH.

В 2013 г. крупнейший акционер Vimplecom холдинг Altimo («дочка» «Альфа-групп») объявил оферту на выкуп долей миноритариев египетского холдинга. За одну акцию предлагала $0,7, за одну глобальную депозитарную расписку (GDR, в то время котировались на Лондонской фондовой бирже) $3,5. За все акции Altimo готова была заплатить $1,77 млрд.

Для того, чтобы оферта состоялась, необходимо было согласие как минимум владельцев 26,9% акций OTH. Однако продать свои ценные бумаги согласились владельцы лишь 15,9% акций. В результате оферта не состоялась.