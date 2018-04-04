Microsoft открыла бесплатные курсы по искусственному интеллекту на Python

Microsoft представила бесплатную образовательную инициативу для всех, кто хочет научиться разработке решений на базе искусственного интеллекта. В рамках Microsoft Professional Program for Artificial Intelligence студенты познакомятся с общими принципами работы ИИ (искусственного интеллекта) и узнают о сферах и способах его применения на практике.

Десять курсов помогут отточить десять практических навыков

Microsoft предложила всем желающим возможность бесплатно получить образование в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения в рамках программы Microsoft Professional Program for Artificial Intelligence. Она включает в себя 10 курсов, пройдя которые студент получит как необходимые теоретические знания, так и практические навыки.

Каждый из курсов берет старт в начале квартала и длится в течение трех месяцев. Обучение в такой предметной области как искусственный интеллект требует от студента владения математическим аппаратом. Поэтому в программу включен курс по математике, состоящий из необходимых элементов линейной алгебры, теории вероятностей, математической статистики и оптимизации.

В конце обучения студенту предлагается подтвердить полученные знания на практике в ходе реализации собственного проекта, использующего методы глубинного обучения (Deep Learning) и предназначенного для решения реальной задачи в области искусственного интеллекта. Проект будет оценен Microsoft.

Совершенствование технологий ведет к появлению новых профессий, требующих от кадров совершенно уникальных навыков для достижения успеха. Цель программы Microsoft заключается в предоставлении людям возможности набраться опыта в процессе решения реальных задач в удобное для себя время.

По итогам обучения студент может получить цифровой сертификат программы профессионалов Microsoft, подтверждающий полученные навыки в области искусственного интеллекта и достойную строчку в резюме.

Обучение происходит на английском языке. Записаться на курсы можно на официальном сайте академии Microsoft.

Подробнее о программе

В процессе обучения студент будет активно применять следующие технологии: язык программирования общего назначения Python; R – специализированный язык для статистической обработки данных и работы с графикой, фактический стандарт для статистических программ; анализ данных (Data Analysis) – построение алгоритмов и использование математических методов для извлечения знаний из экспериментальных данных; распознавание речи (Speech Recognition) – преобразование человеческой речи в цифровую информацию; обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) – решение проблемы «понимания» искусственным интеллектом человеческих языков при помощи методов математической лингвистики. Знания в данной области используются в технологиях машинного перевода; техническое зрение (Computer Vision) – отслеживание и классификация объектов на основе изображений или видеоряда находит применение в медицине, кинематографе, промышленности и военном деле.

Microsoft обучит всех желающих технологиям искусственного интеллекта и машинного обучения

Кроме того, студенты научатся использовать Microsoft Azure Machine Learning – облачный сервис для выполнения задач прогнозной аналитики (Predictive Analytics) с использованием методов машинного обучения. Машинное обучение предполагает поиск решения задачи на основе опыта решения сходных задач в процессе индуктивного обучения, то есть благодаря выявлению закономерностей в данных.

Не обойдут курсы стороной и столь остро стоящую в наши дни проблему этики и права в анализе данных. Корпорации, государство и даже частные лица, получившие в свое распоряжение мощные инструменты анализа данных, оказывают серьезное влияние на окружающий мир как в негативном, так и позитивных ключах, порой непреднамеренно.

Курс ставит своей задачей научить профессионалов обработки данных практическому применению этических и правовых норм, позволив избегать ошибок, связанных с обработкой больших объемов приватной и порой весьма чувствительной информации.

Меры для решения проблемы дефицита специалистов

По мнению Microsoft, дефицит специалистов по машинному обучению и анализу данных, существующий в настоящее время, – это проблема всей индустрии, и вклад компании в ее решение может сыграть важную роль. Искусственный интеллект для Microsoft – это одно из приоритетных направлений: ИИ не только используется в новых продуктах, но и является темой для ряда исследований.

Недавно корпорация также объявила, что в следующем обновлении Windows 10 будет встроена ИИ-платформа для разработчиков.