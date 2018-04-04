Не удержавшись на немецкой бирже, IBS после трехлетнего перерыва пришла на московскую

IBS объявила о намерении разместить свои акции на Московской бирже. Более 50% этих акций составит допэмиссия, остальное — обыкновенные акции компании. Ранее акции IBS торговались на Франкфуртской бирже, откуда она ушла в 2014 г.

IBS объявила IPO

IBS намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, о чем компания сообщила на своем сайте. В ходе IPO она планирует предложить покупателям как уже существующие обыкновенные акции, так и выпущенные дополнительно — вторых будет более 50%. Свои акции для IPO предоставит ООО «ИБС холдинг», которое принадлежит Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому. На бирже акции будут размещены в секторе Рынка инноваций и инвестиций (РИИ).

Компания рассчитывает, что после IPO порядка 30-35% ее акций, если говорить об увеличенном акционерном капитале, будет находиться в свободном обращении. Полученные в ходе IPO деньги IBS собирается потратить на слияния и поглощения с целью увеличения стоимости своего бизнеса. Также за счет этих средств будет укрепляться и расширяться линейка сервисов.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами (сборщиками заявок от инвесторов) IPO выступят Citigroup и Renaissance Capital. SOVA Capital также войдет в число совместных букраннеров. Альфа-банк займется менеджментом размещения акций для розничных инвесторов.

Чем занимается IBS

Компания IBS, основанная в 1992 г., предоставляет услуги по планированию ИТ-ресурсов организации, повышению эффективности процессов, внедрению бизнес-приложений, созданию ИТ-инфраструктуры, управлению данными и аналитикой, системной интеграции, разработке ПО, а также информационной безопасности и аутсорсингу. Штат IBS насчитывает более 3 тыс. человек. У компании есть офисы в Москве, Пензе, Белгороде, Ульяновске, Санкт-Петербурге и Перми.

IBS намерена вернуть себе статус публичной компании

В число клиентов IBS входят «Росатом», «Газпром», Сбербанк, «Аэрофлот», Х5, Банк России, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Минфин, «Росавтодор» и другие госведомства и компании.

Ранее акции IBS в составе IBS Group Holding уже торговались на бирже, но на Франкфуртской, где они были размещены в 2007 г. В 2014 г. компания провела делистинг и ушла с биржи, обменяв принадлежащие миноритариям акции IBS на акции офшорного разработчика ПО Luxoft. Реализация этой схемы перевела IBS под полный контроль основателей и совладельцев компании, Карачинского и Мацоцкого. Карачинский занимает 121 место в списке 200 самых состоятельных бизнесменов России Forbes, его состояние оценивается в $850 млн. Сама Luxoft, дочернее предприятие IBS Group Holding, осуществила в 2013 г. листинг на Нью-Йоркской бирже.

Показатели IBS

Выручка IBS по итогам финансового года, закончившегося 31 марта 2017 г., составила 21,4 млрд руб., что на 29% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль при этом достигла 1,461 млрд руб., продемонстрировав годовой рост на 150%.

По итогам отчетных 9 месяцев, закончившихся 31 декабря 2017 г., выручка компании составила 19,7 млрд руб., показав годовой рост на 10%. Чистая прибыль за этот же период достигла 2,313 млрд руб., что на 85% больше аналогичного показателя за предыдущий год.

Гендиректор IBS Светлана Баланова отмечает, что темпы роста выручки значительно превышают среднерыночные. Вкупе с продолжающейся автоматизацией бизнеса в России и цифровой трансформацией экономики это должно благоприятствовать дальнейшему росту компании, считает она.

В августе 2017 г., опубликовав список лидеров российского рынка ИТ-услуг по итогам 2016 г., исследовательская компания IDC отметила стремительный рост IBS, назвав его «прорывом». В 2016 г. компании удалось выполнить ряд крупных контрактов в госсекторе. До этого она занимала 12 место в рейтинге ведущих поставщиков ИТ-услуг, теперь же находится на седьмой строчке. Рост выручки IBS от предоставления ИТ-услуг составил при этом более 30%, если считать в долларах.