Основатель McAfee хвалит криптовалюты за деньги

Джон Макафи начал продавать свои твиты о криптовалютах рекламодателям по $105 тыс. за штуку. При этом предприниматель берется рекламировать только те ICO, которые ему действительно нравятся. У Макафи в Twitter 810 тыс. подписчиков, большая часть так или иначе связаны с криптовалютами.

Реклама в Twitter от Макафи

Пионер кибербезопасности Джон Макафи (John McAfee) решил монетизировать то влияние, которое оказывают на мир криптовалют его высказывания в соцсети Twitter. За один твит в поддержку какой-либо новой криптовалюты или первичного размещения монет (ICO) Макафи теперь берет $105 тыс.

Предприниматель создал организацию McAfee Crypto Team, которая и занимается промоушеном ICO. На своей странице группа поясняет, что «в криптовалютной индустрии ничто не может сравниться с силой твита Макафи». Один-единственный его твит уже обеспечивал многим криптовалютам рост более чем на 100%, и оборачивался для ICO миллионными инвестициями, уверяют участники проекта.

По их словам, в комментариях к твитам полно примеров, когда целые обменники и медиасерверы падали, не выдержав потока посетителей, спровоцированного твитом Макафи. Свои слова McAfee Crypto Team подкрепляет аналитикой Twitter.

Условия сотрудничества

Организаторы проекта предупреждают, что один рекламодатель может купить максимум семь твитов. Большее количество твитов может быть предоставлено только при «особых обстоятельствах».

Кроме того, McAfee Crypto Team уверяет, что Макафи рекламирует только те проекты, которые ему действительно нравятся или в которые он сам вложился. Все рекламодатели проходят проверку аудиторов группы. В общей сложности около 90% заявок на рекламу получает отказ, утверждают организаторы.

Основатель антивирусного бренда McAfee Джон Макафи

Помимо непосредственно твитов Макафи, рекламодатель может прибегнуть к услугам профессиональных копирайтеров и блогеров, которые работают на McAfee Crypto Team. Они пишут материалы, которые циркулируют в криптовалютном сообществе, а Макафи цитирует потом эти статьи в Twitter.

Откуда взялась цена твита

Цена одного твита рассчитывалась исходя из того, что у Макафи в Twitter около 810 тыс. прямых подписчиков. Таким образом, за показ твита стоимостью $105 тыс. одному инвестору рекламодатель платит всего $0,13. McAfee Crypto Team детально поясняет, почему подписчиков McAfee в Twitter следует считать чрезвычайно ценной аудиторией для рекламы новых криптовалютных проектов.

Со ссылкой на опрос 50 тыс. подписчиков Макафи, McAfee Crypto Team сообщает, что примерно 737 тыс. подписчиков из 810 тыс. продают или покупают криптовалюты как минимум раз в месяц, а 154 тыс. — каждый день. Около 380 тыс. подписчиков хранят более 25% всех своих активов в криптовалютах, а для 259 тыс. этот показатель превышает 50%.

Порядка 224 тыс. подписчиков Макафи инвестировали в криптовалюты не менее $20 тыс. каждый, что в совокупности составляет как минимум $4,48 млрд. Количество подписчиков, инвестировавших в криптовалюты от $3 тыс., достигает 518 тыс.

Макафи о криптовалютах

Джон Макафи известен своими резонансными и провокационными высказываниями на тему криптовалют. В декабре 2017 г. CNews писал, что предприниматель пообещал съесть свой член, если биткоин не поднимется до $1 млн к концу 2020 г. Высказывание было опубликовано в Twitter. В нем Макафи обмолвился, что у него есть собственный алгоритм расчета роста курса биткоина.

Судя по всему, твиты Макафи действительно могут влиять на криптовалютные рынки. В январе ресурс Motherboard в течение трех недель отслеживал его твиты о криптовалютах и сравнивал со скачками их курсов. Издание обнаружило корреляцию между твитами и колебаниями курсов, причем в случае Burstcoin скачок достиг 350%.



Кто такой Джон Макафи

Джон Макафи — шотландо-американский программист, пионер в сфере антивирусного ПО, основавший в 1987 г. компанию McAfee и покинувший ее в 1994 г. В 2010 г. Intel объявила о приобретении McAfee за $7,68 млрд. К этому времени McAfee уже устойчиво занимала вторую по объему выручки долю рынка антивирусного ПО (после Symantec).

В 2014 г. Intel объявила о переименовании McAfee в Intel Security, чтобы дистанцироваться от фигуры Джона Макафи, который к тому времени успел стать одиозной личностью. Макафи не только вел богемный образ жизни, но и проходил в качестве подозреваемого по делу об убийстве своего соседа, застреленного в собственном доме в Белизе в ноябре 2012 г. Однако официального обвинения Джону предъявлено не было.

Кроме того, полиция Белиза, где Макафи жил на своей вилле, инкриминировала ему хранение и продажу оружия и нелицензированных медикаментов. После того, как его вилла подверглась обыску, Джон был вынужден изменить внешность и мигрировать Гватемалу, которая вскоре выдала его США. Впоследствии все обвинения были с него сняты.

В мае 2016 г. Джон Макафи был назначен председателем и генеральным директором компании MGT Capital Investments. В том же месяце компания объявила, что сменит название на John McAfee Global Technologies, породив таким образом еще один бренд McAfee, поскольку в апреле 2017 г. Intel продала часть акций Intel Security, после чего компания была переименована обратно в McAfee.