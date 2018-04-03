Борьба с интернетом: В Европе будут удалять материалы из Сети без суда и в течение часа

Еврокомиссия готовит рекомендации для соцсетей, согласно которым они должны будут удалять материалы террористического содержания в течение часа по требованию правоохранительных органов и без решения суда. Чтобы дело не доходило до требования правоохранительных органов, Еврокомиссия рекомендует обнаруживать и удалять такие материалы в автоматическом режиме.

Рекомендации Еврокомиссии

Еврокомиссия готовит рекомендации по борьбе с противоправным контентом, согласно которым социальные медиа и другие интернет-площадки должны будут удалять публикации, содержащее пропаганду терроризма, по требованию правоохранительных органов, в течение часа после получения этого требования. Постановление суда или какого-либо административного органа для этого не требуется.

Это правило распространяется только на материалы, имеющие отношение к терроризму. Как поясняет Еврокомиссия, подобные публикации приносят наибольший вред в первые часы своего существования, поскольку очень быстро распространяются. В основном они направлены на поиск новых сторонников и источников финансирования. Есть также материалы, содержащие инструкции по подготовке и проведению терактов и других мероприятий.

Напомним, в России в декабре 2013 г. был принят так называемый закон Лугового, согласно которому Роскомнадзор имеет право блокировать сайты, содержащие материалы экстремистского характера, также без постановления суда.

Автоматическое удаление и права авторов

В своих рекомендациях Еврокомиссия также просит интернет-компании принять упреждающие меры против террористического контента. Для этого следует ввести системы его автоматического обнаружения, а также такие системы, которые будут автоматически предотвращать повторную загрузку уже удаленных материалов. Крупные интернет-платформы должны помогать более мелким выполнять эти требования.

Еврокомиссия готовит рекомендации по удалению из соцсетей материалов, связанных с терроризмом

В пояснениях к рекомендациям Еврокомиссия отмечает, что автоматическое удаление террористического контента должно проходить под надзором сотрудников-людей, которые будут в состоянии проверить правомерность удаления. Это должно помочь избежать случаев ущемления прав авторов контента. Несмотря на это, рекомендации уже подверглись критике со стороны европейских правозащитных организаций за предоставление слишком широких полномочий частным компаниям.

Комиссия призывает интернет-платформы дать авторам удаленных материалов возможность оспорить это решение и восстановить публикацию, если она была удалена по ошибке. Также комиссия рекомендует компаниям регулярно публиковать публичные отчеты о своих практиках менеджмента контента.

Автоматический блокировщик

Параллельно с подготовкой рекомендаций в Европе разрабатывается ПО для автоматического обнаружения террористических материалов в интернете. Например, в феврале министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд (Amber Rudd) анонсировала инструмент, который позволяет обнаружить и заблокировать такие материалы. Инструмент был создан лондонским разработчиком ASI Data Science, которому государство выделило на это 600 тыс. евро.

МВД Великобритания сообщило, что программа автоматически обнаруживает 94% террористических публикаций. Точность определения, что это именно террористические материалы, составляет 99,995%. ПО было протестировано на 1 млн случайно выбранных видео, и всего 50 из них потребовали повторной оценки сотрудниками-людьми. Как поясняет министерство, инструменты был создан не для крупных компаний, вроде Facebook или Google, у которых есть собственные подобные технологии, а для небольших интернет-площадок.