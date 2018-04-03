Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер

Amazon попросила Zello не использовать IP-адреса ее облачных сервисов для обхода блокировки Роскомнадзора. Zello уже переехал на другую платформу, но не исключает, что и она может выдвинуть подобное требование. Сервис сообщил о сокращении своей аудитории в России в два раза за последний год.

Требование Amazon

Компания Amazon попросила создателей интернет-рации Zello, заблокированной Роскомнадзором в апреле 2017 г., не использовать IP-адреса облачных сервисов Amazon для обхода этой блокировки. Об этом сообщил основатель Zello Алексей Гаврилов в беседе с представителями радиостанции «Эхо Москвы».

В общей сложности для обхода блокировки Zello использует 15 млн IP-адресов в 36 подсетях. Из них 13,5 млн адресов из 26 подсетей принадлежат Amazon. Поскольку американская компания попросила Zello больше не использовать эти ресурсы для обхода блокировки, интернет-рация была вынуждена мигрировать на другую платформу, сообщил Гаврилов. Он не исключает возможности, что и новая компания рано или поздно выдвинет то же требование, что и Amazon.

По словам Гаврилова, Роскомнадзор направлял в Google и Apple требования удалить приложение Zello из принадлежащих им магазинов приложений, однако оно не было удалено, поскольку руководство интернет-рации дало компаниям «определенные пояснения».

Ухудшение работы

«Сервис продолжил работать, и достаточно хорошо работал до ноября прошлого года. Начиная с ноября Роскомнадзор стал несколько лучше работать, и с тех пор он [сервис] продолжает работать, но с некоторыми перебоями», — подвел итог Гаврилов. Он пояснил, что до ноября 2017 г. механизм обхода блокировок Zello также работал хорошо и был практически незаметен для пользователей, однако потом его работа ухудшилась.

По словам Гаврилова, ухудшение работы сервиса повлияло на количество пользователей Zello в России — за последний год оно уменьшилось в два раза. Интенсивность использования сервиса оставшимися пользователями практически не изменилась. «Большинство людей, которые пользуются Zello — они уже используют VPN, поэтому то, что мы делаем, им особо не нужно», — считает Гаврилов.

Интернет-рация Zello перестала использовать IP-адреса Amazon

На просьбу прокомментировать использование Zello террористами Гаврилов ответил, что «никакие сервисы не рады террористам», и рация старается блокировать каналы, на которые поступили жалобы.

В ответ на вопрос, намеревается ли Zello заменить централизованные сервера децентрализованной схемой, Гаврилов отметил техническую сложность такого перехода, но добавил при этом, что «вероятно, этим все и закончится». «Сделать так чтобы это работало в условиях мобильных устройств, мобильного интернета, очень сложно», — пояснил он.

Блокировка адресов Amazon Роскомнадзором

Ранее CNews писал, что Роскомнадзор готовится заблокировать 15-млн IP-адресов, принадлежащих облачным сервисам Amazon, чтобы пресечь деятельность Zello. Новость сообщил автор Telegram-канала «За Телеком» Михаил Климарев, опубликовавший копию письма, подписанного замглавы Роскомнадзора Олегом Ивановым. Эксперимент по блокировке подсетей был назначен на 26 марта 2018 г.

Первые блокировки IP-адресов Amazon Web Services (AWS) начались в России летом 2016 г. Тогда они были связаны с использованием этих адресов сайтами для азартных игр, которые блокируются по решениям Федеральной налоговой службы (ФНС). Поддомен AWS, используемый сервисом для управления содержимым веб-сайтов Joomla, также был заблокирован по решению ФНС.

Кроме того, IP-адреса AWS оказываются в Реестре запрещенных сайтов и по решениям Генпрокуратуры: данное ведомство уполномочено блокировать экстремистские сайты, часть из которых также использует облачные сервисы Amazon.

Блокировка Zello

Zello — разработанный в России сервис, который представляет собой аналог рации в интернете. Zello стал первой жертвой «закона Яровой» в части организаторов распространения информации в интернете (ОРИ). Согласно закону, такого рода сервисы должны регистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора, хранить на территории России все данные о переговорах российских пользователей в течение года, а с лета 2018 г. — и все содержимое переписки пользователей сроком до полугода.

ОРИ также должны передавать правоохранительным органам информацию о своих пользователях. В том числе подлежат передаче и ключи, необходимые для дешифровки отправляемых пользователями сообщений.

В случае невыполнения этих требований ОРИ угрожает блокировка, как это и произошло с Zello. Однако фактически сервис остался доступен российским пользователям: Zello использует AWS, что позволяет ему постоянно менять IP-адреса. С этим и пытается бороться Роскомнадзор. В настоящий момент, по данным «Роскомсвободы», в Реестре запрещенных сайтов есть 372 записи с IP-адресами и поддоменами AWS.