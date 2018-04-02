РЖД перестала понимать, когда закончит долгострой многомиллиардного ЦОДа

Перенеся на три года завершение проекта по строительству своего резервного ЦОДа, в РЖД, как оказалось, не справились и с новыми сроками. Многомиллиардный долгострой затягивается еще как минимум на два года, о чем свидетельствуют даты исполнения новых инженерных контрактов. На этом фоне в организации уже опасаются очерчивать какие-либо временные рамки проекта.

Резервный ЦОД РЖД все еще строят

Как выяснил CNews, в РЖД не сумели в 2016 г. завершить и без того затянувшийся на три года многомиллиардный проект строительства своего резервного ЦОДа. Сейчас все указывает на то, что в организации в принципе потеряли представление о том, когда объект может быть готов для размещения в нем ИТ-оборудования.

«Пока точный срок запуска затрудняюсь назвать, ближе к делу сообщу вам обязательно», — указал в рамках официальной переписки с CNews представитель пресс-службы РЖД. На вопрос редакции, касающийся причин очередных задержек, собеседник CNews не ответил.

История переноса сроков

Напомним, создание этого ЦОДа в Екатеринбурге стартовало в 2011 г. и по первоначальным планам должно было завершиться в конце 2013 г. Когда в мае 2015 г. CNews обратил внимание на этот проект, в РЖД заверили редакцию, что в соответствии со скорректированными планами компании, строительство закончится в 2016 г. Причины переноса сроков в организации тогда не указали.

Когда-то в паспорте строительства резервного ЦОДа РЖД в Екатеринбурге в качестве сроков окончания проекта фигурировал IV квартал 2013 года

Спустя год, к апрелю 2016 г. в РЖД официально все еще придерживались именно таких планов. И даже еще через полгода организация продолжала гнуть эту линию, о чем в разговоре с CNews в ноябре 2016 г. говорил директор РЖД по ИТ Евгений Чаркин. «Рассчитываем, что строительные работы мы завершим до конца этого года, и в 2017 году займемся ИТ-оборудованием — по сути наполнением этого ЦОДа», — сказал он тогда.

Раньше ноября 2018 г. стройка не закончится

О том, что этим планам не суждено было сбыться, сейчас очевидно по характеру проводимых РЖД в отношении ЦОДа тендеров. В частности, в конце марта 2018 г. организация определила поставщика на объект очередного набора инженерного оборудования (датчиков, клапанов, насосов, кондиционеров и пр.). Контракт на сумму в 46 млн руб. достался компании «Торговый дом “Энергопроммаш”».

При этом в начале марта 2018 г. РЖД подписали договор на 74,5 млн руб. с единственно возможным поставщиком — компанией «Информсвязь сервис» — на выполнение в отношении ЦОДа комплекса строительно-монтажных работ. На сайте госзакупок уже размещена карточка этого контракта, в которой срок его исполнения ограничен 30 ноября 2018 г. Станет ли это финальной датой, в пресс-службе РЖД, как мы помним, сказать затрудняются.

Недостроенный ЦОД встретит топов РЖД «железом» за 50 миллионов

Заслуживает внимания тот факт, что летом 2018 г. в рассматриваемом резервном ЦОДе РЖД планирует провести так называемую Ассамблею начальников железных дорог. Об этом свидетельствует характер завершившегося 29 марта 2018 г. тендера РЖД с начальной ценой контракта 48,9 млн руб. Единственным участником, допущенным к торгам, оказалась компания «Проектные технологии», поэтому финальная цена договора с ней если и изменится, то незначительно.

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, на эти деньги подрядчик должен будет до 1 июля 2018 г. обеспечить мероприятие различным презентационным оборудованием. Номенклатура поставки включает широкоформатный выдвижной моторизированный монитор, так называемую конгресс-систему, LCD-панель 55'' с мобильной тележкой, ПК оператора и звуковую систему для дублирования звука из конференц-зала оператору, видеостену, систему коммутации видеосигнала, решения для ВКС и пр.

Несколько фактов о резервном ЦОДе

Заявленная цель создания резервного ЦОДа — обеспечение надежности и бесперебойности работы вычислительных комплексов компании с необходимым развитием магистрального сегмента ее сети передачи данных.

«Предлагаемые в проекте решения позволяют обеспечить соответствие характеристик инженерных подсистем сложному комплексу технических условий эксплуатации серверного оборудования, обладают широкой функциональностью, обеспечивают надежность и полностью соответствуют действующим мировым стандартам», — заверяли CNews в 2015 г. в пресс-службе железнодорожного гиганта.

Екатеринбургский дата-центр будет наделен статусом межрегионального объекта, который станет обеспечивать бесперебойную работу информационно-управляющих комплексов РЖД от Сахалина до Нижнего Новгорода, что призвано повысить уровень управления перевозками, безопасность движения грузов и пассажиров.

В основном здании должно разместиться три двухуровневых машинных зала, а также административные и технологические помещения. Кроме того, запланировано возведение двух корпусов блока инженерных систем. Общая площадь комплекса сооружений составит 8,63 тыс. кв. метров.

Ранее в ряде уральских СМИ фигурировала информация о том, что общая стоимость строительства должна была составить 16,4 млрд руб. В 2015 г. в компании эти данные не подтвердили. «В ценах 2011 г. сметная стоимость первого этапа строительства здания резервного ЦОДа составляла 3,53 млрд руб. (без НДС). С учетом текущего уровня цен, стоимость проекта составляет 4 млрд руб. (без НДС)», — заверили тогда CNews в пресс-службе РЖД.

Примечательно, что в 2011 г. в РЖД заявляли, что екатеринбургский резервный ЦОД станет первым подобным проектом из трех. Однако в ноябре 2016 г. Евгений Чаркин сообщил CNews, что компания воздерживается от четких планов в отношении других ЦОДов пока не будет завершен проект в Екатеринбурге.