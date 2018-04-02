ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
10 апреля 2018 г. CNews проводит конференцию «ИКТ в госсекторе 2018».
2016–2017 гг. стали периодом зарождения и активного развития трех основных трендов на российском рынке информационных технологий. Первый из них – это импортозамещение. На начальном этапе речь шла о необходимости отказа от использования иностранного программного обеспечения и оборудования в государственных ведомствах. Однако затем эта инициатива была распространена и на госорганизации, в особенности те, которые работают в критически важных для страны отраслях – энергетике, оборонной промышленности и пр.
Вторым трендом текущего года стал рост интереса к цифровизации со стороны руководства страны. В конце июля 2017 г. была утверждена программа «Цифровая экономика». Она включает в себя пять основных направлений – нормативное регулирование, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, ИТ-инфраструктура и кибербезопасность. Также в ней прописаны показатели, которые должны быть достигнуты к 2024 г.
Еще один безусловный тренд последнего времени – пристальное внимание к вопросам обеспечения информационной безопасности. В декабре 2016 г. утверждена Доктрина информационной безопасности России. В отличие от предыдущего варианта документа, принятого в 2000 г., в новой версии особое внимание уделяется необходимости защиты критической инфраструктуры страны, а также ликвидации зависимости от зарубежных ИТ-решений за счет создания и внедрения отечественных разработок. В июле 2017 г. был подписан федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны.
Основные темы мероприятия:
- Как развивался рынок ИТ в госсекторе в 2017 г.?
- Какие успехи достигнуты в сфере импортозамещения в госведомствах?
- Стартовал ли процесс цифровизации в госсекторе?
- Какие законодательные акты необходимы для того, чтобы цифровая экономика состоялась?
- Как обеспечить гарантии безопасности государственных информационных систем?
- Каковы перспективы блокчейна в госсекторе?
- Как будет развиваться электронное правительство в России?
- Как развиваются ИТ в российских регионах?
- Готов ли бизнес к развитию партнерства с государством?
- Как будет развиваться рынок ИТ в госсекторе в 2018 г.?
Среди докладчиков и участников дискуссии:
Мария Шклярук, вице-президент Центра стратегических разработок;
Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР;
Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства;
Татьяна Матвеева, начальник Управления информационных технологий, Федеральная налоговая служба;
Денис Солодовников, заместитель руководителя Росимущества;
Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;
Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;
Алексей Чукарин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы;
Роман Калина, заместитель руководителя учреждения, ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;
Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России;
Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации;
Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России;
Федор Цариковский, директор ФБУ ИТЦ ФАС России;
Сергей Евстигнеев, руководитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области;
Расул Таипов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»;
Максим Герасимюк, начальник управления и связи массовых коммуникаций Алтайского края;
Александр Малышев, генеральный директор CommuniGate Systems Russia;
Дмитрий Финк, исполнительный директор - руководитель дирекции региональных проектов, «РТ Лабс»;
Алексей Смирнов, генеральный директор, «Базальт СПО»;
Константин Трушкин, помощник генерального директора по маркетингу, МЦСТ;
Илья Веригин, руководитель направления аналитики и работы с госсектором, Корпорация ЭЛАР;
Александр Кузнецов, руководитель направления ECM, Корпорация ЭЛАР;
Дмитрий Бессольцев, директор департамента ИТ-аутсорсинга ALP Group.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.