Рассекречена сумма, которую «Яндекс» заплатил за еду

Покупка сервиса доставки еды Foodfox обошлась «Яндексу» в 595 млн руб. При этом сам сервис понес в прошлом году 495 млн руб убытков.

Почем «Яндекс» купил Foodfox

Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») раскрыла данные о совершенных в 2017 г. сделках. В частности, компания сообщила параметры совершенной в декабре 2017 г. покупки сервиса доставки еды Foodfox.

Сделка была осуществлена путем покупки «Яндексом» офшора Deloam Managment. Сумма сделки составила 595 млн руб. Из этой суммы в момент покупки было выплачено 541 млн руб.

Оставшиеся 54 млн руб являются отложенными обязательствами. Эта сумма будет выплачена «Яндексом» в течение года после совершения сделки в случае выполнения ряда условий.

Отмечается, что отложенные обязательства будут выплачены не только в адрес бывших владельцев Foodfox, но и в адрес кредиторов приобретенной компании, конвертировавших имевшиеся перед ними долги.

Сколько убытков получил Foodfox

Foodfox - премиальный сервис доставки еды из ресторанов, основанный в 2016 г. В том же году сервис привлек от фонда Target Global и сооснователей онлайн-ритейлера Lamoda Флориана Янсена и Нильса Тонзена $1 млн. В 2017 г. сервис привлек еще $5 млн от Target Global и других инвесторов.

Покупка сервиса доставки еды Foodfox обошлась «Яндексу» в 595 млн рублей

Из данных, опубликованных Yandex, следует, что Foodfox в 2017 г. заработал 104 млн руб., при этом чистый убыток компании составил 409 млн руб.

Слияние Foodfox и UberEats

«Яндекс» осуществлял покупки Foodfox через свою «дочку» «Яндекс.Такси». К тому моменту «Яндекс.Такси» находился в процессе слияния с другим агрегатором такси - Uber.

В объединенной компании «Яндекс» получил 59,3% акций, Uber - 36,6%. Еще 4,1% получил менеджмент объединенной компании.

«Яндекс» обязался вложить в объединенную компанию $100 млн, Uber - $225 млн. В объединенную компанию войдут операции «Яндекс.Такси» и Uber в России, Армении, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Белоруссии.

В объединенную компанию вошел и принадлежавший Uber сервис доставки еды Uber.Eats. Позднее «Яндекс» объединил сервисы Foodfox и UberEats под брендом «Яндекс.Еда». Данный сервис стал частью все той же объединенной компании.

Каких агрегаторов доставки еды покупал Mail.ru Group

Аналитик ИК «Финам» Леонид Делицын считает, что сумма в 595 млн руб., которую «Яндекс» заплатил за Foodfox, выглядит весьма небольшой. Это при том, что «Яндекс» совершал данную сделку в спешке и вполне мог переплатить за приобретаемую компанию.

Весь российский рынок доставки еды Делицин оценивает в 10 млрд руб. - речь идет о выручке соответствующих агрегаторов без учета доставляемой ими еды.

Конкурент «Яндекса» Mail.ru Group также активно инвестирует в агрегаторов доставки еды. В 2016 г. холдинг приобрел 40% в сервисе «Фудмейт».

Затем был приобретен сервис Delivery Club за $100 млн. Далее Mail.ru Group приобрел за $18 млн 90% долю в сервисе Zakazaka, увеличив тем самым свою долю до 100%.