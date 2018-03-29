«Почта Банк» купил у Google рекламу на полмиллиарда

«Почта Банк», предоставляющий банковские услуги в почтовых отделениях, заплатит Google 500 млн руб. за размещение своей рекламы на ресурсах компании. Цель — добиться показателя в 2 млн кликов за 2 года.

Сделка с Google

«Почта Банк» намерен закупить у компании Google рекламные услуги на ее ресурсах, информация о чем была размещена на сайте госзакупок. Сумма контракта составляет 500 млн руб., Google выступает единственным контрагентом. Согласно договоренности, в течение двух лет компания должна обеспечить 2 млн кликов на рекламных объявлениях «Почта Банка».

Целью работы «Почта Банка» является оказание банковских услуг в почтовых отделениях. По состоянию на 30 сентября 2017 г. было открыто 12 437 пунктов обслуживания клиентов «Почта Банка» в 82 регионах России. В основном это офисы, стойки продаж в торговых центрах и точки продаж в магазинах. В качестве лица рекламной кампании «Почта Банка» был привлечен актер Сергей Гармаш.

Основание «Почта Банка»

«Почта Банк» был открыт в 2016 г. Его основателями выступили «Почта России» и госбанк ВТБ. ПАО «Почта Банк» было сформировано на основе ПАО «Лето Банк», которое являлось частью группы ВТБ. «Лето Банк» существовал с 2012 г. и являлся наследником брянского «Бежица-Банка», созданного в 1990 г. «Лето Банк» занимался в основном выдачей потребительских кредитов физическим лицам на банковские карты или наличными.

Товарный знак «Лето» недавно стал предметом судебного разбирательства между «Почта Банком» и «Тинькофф Банком», но в итоге «Почта Банк» отозвал свой иск. Между банками была заключена договоренность, согласно которой «Тинькофф Банк» может использовать этот знак на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выплатив «Почта Банку» вознаграждение, сумма которого не разглашается.

Собственники и инвестиции

С целью создания «Почта Банка» «Почта России» выкупила у ВТБ 50% минус одну акцию «Лето Банка» за 5 млрд руб. В конце 2017 г. президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко выкупил у ВТБ две акции банка. Таким образом, ВТБ и «Почта России» разделили «Почта Банк» на паритетных началах — они владеют по 49,999988% акций.

«Почта Банк» был создан для оказания банковских услуг в почтовых отделениях

При создании «Почта Банка» ВТБ сообщил, что намерен инвестировать в него 16 млрд руб. Сама «Почта России» специальных инвестиций осуществлять не будет: предприятие и так имеет программу по модернизации своих отделений. «Лето Банк» должен был осуществить в пользу «Почта России» платеж за использование инфраструктуры предприятия на сумму 47 млрд руб. до 2018 г.

Показатели «Почта Банка»

Предполагается, что в конечном счете банковские услуги будут оказываться во всех 42 тыс. почтовых отделений России. В том числе в 15 тыс. отделениях будет открыто 20 тыс. специальных окон для банковских услуг. Из них в 1,5 тыс. отделениях будет созданы выделенные зоны — это будут банковские офисы «первого класса». В остальных отделениях (не вошедших в число 15 тыс.) базовый набор банковских услуг будет оказываться через универсальные окна наряду с почтовыми сервисами.

По итогам первых 9 месяцев 2017 г. активы «Почта Банка» достигали 187,3 млрд руб., а капитал оценивался в 21,6 млрд руб. Чистая прибыль за указанный период составляла 4,6 млрд руб. По состоянию на конец 2017 г. у банка насчитывалось 6,3 млн клиентов.

В декабре 2017 г. «Почта Банк» купил у ВТБ 74,67% акций компании «Мультикарта». Это процессинговая компания, системой которой пользовался для выдачи кредитов наличными через банкомат еще «Лето Банк».

Чем занимается «Почта Банк»

«Почта Банк» оказывает все основные банковские услуги: прием депозитных вкладов, выпуск пластиковых карт, выдачу кредитов и пр. Изначально предполагалось, что средний размер кредитов составит 100 тыс руб., а средний размер кредита по банковской карте — 15-18 тыс. руб. Банк сотрудничает с крупнейшими платежными системами: Visa, Mastercard, НСПК.

Пенсионеры могут выбрать, продолжать ли им получать пенсии наличными в почтовых отделениях, либо завести карту в «Почта Банке». Банкоматы есть не во всех почтовых отделениях, но везде осуществляется эквайринг: магазины, расположенные в почтовых отделениях, в том числе в сельской местности, должны принимать к оплате банковские карты.