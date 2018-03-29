Avito научилась безопасно доставлять

Площадка онлайн-объявлений Avito запустила сервис доставки и оплаты товаров. Это должно сделать покупки безопаснее, а также обеспечить доступность товаров для жителей малых городов.

Новый сервис от Avito

Площадка онлайн-объявлений Avito объявила о запуске сервиса доставки и оплаты товаров. До сих пор пользователи Avito самостоятельно договаривались друг с другом об оплате и доставке товаров, теперь эти функции стали централизованы.

Партнером Avito по оплате стали банк «Тинькофф» и платежная система Qiwi. Они обеспечивают оплату банковскими картами и электронными деньгами Qiwi. Доставку обеспечивает служба Boxberry, чьи пункты выдачи товаров есть в 650 городах России.

Как будет работать новая схема оплаты

Выставляя товар на продажу, продавец может указать, что товар может быть продан с централизованной доставкой. Покупатель, выбирая данный товар, оплачивает его в момент оформления.

Но деньги не сразу поступают продавцу: они замораживаются платежной системой на специальном эскроу-счете. После оформления заказа у продавца будет 2 дня, чтобы отнести товар в ближайший пункт Boxberry.

Далее товар доставляется в ближайший к покупателю пункт выдачи товаров Boxberry. У него будет семь дней, чтобы прийти за товаром.

У Avito появился сервис доставки и оплаты товаров

После получения товара у покупателя есть 15 минут, чтобы ознакомиться с ним и подтвердить покупку. Далее деньги будут переведены продавцу на его банковскую карту.

В рамках нового сервисы можно будет доставлять товары из следующих категорий: бытовая электроника, личные вещи, транспорт (зачасти и аксессуары), хобби и отдых, а также из категории «для дома и дачи». По габаритам товар должен быть до 120x80x50 см, по весу до 15 кг.

Оплата доставки осуществляется покупателем. Тариф на доставку фиксированный и зависит от категории и расстояния.

Доступность товаров для жителей малых городов

В Avito утверждают, что сейчас их площадка обеспечивает 70% C2C-сделок (сделок по продаже товаров между физическими лицами) в России. Это 63 млн сделок в год. При этом четверть из них (16 млн сделок) приходится на межрегиональные сделки.

До сих пор продавцы и покупатели, живущие в разных регионов, должны были самостоятельно решать вопрос с доставкой товаров. Теперь эту функцию может выполнять Avito.

Руководитель направления general & e-commerce в Avito Эрик Финнас ожидает, что сервис доставки сделает межрегиональные покупки более доступными и этот сегмент вырастет в два раза. Для продавцов вырастит рынок продажи. Для покупателей, особенно из маленьких городов, расшириться ассортимент доступных товаров.

В целом в Avito уверены, что сервис доставки и оплаты сделает покупки более простыми и быстрее. А гарантии от Avito сделают покупки еще и более безопасными.

У «Юла» такая функция появилась год назад

Конкурирующий сервис онлайн-объявлений «Юла», принадлежащий Mail.ru Group, еще год назад запустил сервис безопасных покупок, обеспечивающий централизованную доставку и оплату товаров. Как и у Avito, в сервисе от «Юла» деньги в момент оформления заказа списываются у продавца и резервируются до момента получения им и оплаты товара.

Аналитик ИК «Финам» Леонид Делицын считает, что новый сервис от Avito будет востребован лишь у 1-2% пользователей. По мнению аналитика, низкое проникновение данного предложения будет вызвано сложной схемой оплаты и не всегда удобным расположением пунктов выдачи товаров.