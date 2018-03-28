Власти накажут «Юлмарт» из-за отсутствия гендиректора

ФАС возбудила дело об административном правонарушении в отношении «Юлмарт». Онлайн-ритейлер не смог ответить на запрос ведомства в рамках дела о завышении цен на смартфоны LG из-за отсутствия гендиректора.

ФАС завела дело на «Юлмарт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело об административном правонарушении в отношении онлайн-ритейлера «Юлмарт». Как говорится в материалах ФАС, ведомство посылало в «Юлмарт» определение о предоставлении информации в рамках расследования дела о координации цен на смартфоны LG, но ответ на него не был получен.

«Юлмарт» должен был предоставить информацию об изменениях цен на смартфоны LG. Однако вместо этого онлайн-ритейлер направил в ФАС письмо о том, что у компании отсутствует гендиректор, а 31 декабря 2017 г. были еще и прекращены полномочия должностных лиц.

«Юлмарт» остался без гендиректора и не может отвечать на запросы

В связи с этим в «Юлмарт» заявили ФАС, что с 1 января 2018 г. у компании отсутствует возможность вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе в части подготовки ответов на запросы. В то же время данное письмо было подписано заместителем руководителя департамента правовой поддержки «Юлмарта», отмечают в ФАС.

В антимонопольной службе напомнили, что в соответствии с постановлением Высшего арбитражного суда «не могут, как правило, рассматриваться в качестве уважительных причин необходимость согласования с вышестоящим органом (иным лицом) нахождения представителя заявителя в командировке (отпуске), кадровые перестановки, отсутствие в штате организации юриста, смена руководителя, а также внутренние организационные проблемы юридического лица».

В связи с непредоставлением «Юлмартом» запрошенной информации ФАС не может в полной мере реализовывать возложенные на нее полномочия. ФАС посчитала действия «Юлмарта» нарушением части 1 статьи 25 Закона «О защите конкуренции», обязывающую коммерческие организации предоставлять информацию в антимонопольный орган.

«Юлмарт» не смог ответить на запрос ФАС о завышении цен

на смартфоны LG из-за отсутствия гендиректора и получил новое дело

Из-за непредоставления в антимонопольный орган запрошенных сведений «Юлмарту» грозит наказание, предусмотренное частью 5 статьи 19.8 Кодекса об административном правонарушении. Данная статья предполагает наложение штрафа на должностные лица от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб., на юридические лица от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Пресс-служба «Юлмарт» не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Конфликт акционеров «Юлмарт»

У «Юлмарт» отсутствует гендиректор с лета 2016 г., когда эту должность покинул Сергей Федоринов. Тогда же у ритейлера начался конфликт акционеров. Одной из противоборствующих сторон является группа мажоритарных акционеров – Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, другой – миноритарный акционер Михаил Васинкевич.

В рамках разбирательства стороны обменялись чередой судебных исков. В числе прочего были поданы несколько исков о банкротстве «Юлмарт». Также в Санкт-Петербурге было введено наблюдение в одной из структур «Юлмарт» - «Юлмарт РСК».

На Кипре были арестованы активы головной структуры «Юлмарт» - Ulmart Holdings. Кроме того, Арбитражным судом Санкт-Петербурга был наложен арест на имущество Васинкевича на сумму 555 млн руб.

Судиться с «Юлмарт» стали и кредиторы, включая Сбербанк, который потребовал у ритейлера вернуть долги на сумму 1,5 млрд руб. Также банк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. В рамках данного заявления Дмитрий Костыгин был заключен под домашний арест. На нынешний момент ограничения с Костыгина сняты, но суд может снова вернуть предпринимателя под домашний арест.

Как ФАС разоблачила ценовой сговор LG

Расследование ФАС, в рамках которого осуществлялся запрос в «Юлмарт», началось в 2017 г. в отношении российской «дочки» южно-корейской LG – «ЛГ Электроникс Рус». В итоге ведомство признало LG виновной в нарушении антимонопольного законодательства, выявившегося в координации цен на свои смартфоны и использовании специальных программ для монторинга цен – «ценовых алгоритмов».

В рамках расследования ФАС, в числе прочего, изучила переписку LG с различными реселлерами. Выяснилось, что LG следила за установлением ресселерами минимальных розничных цен, а в случае отклонения от этих параметров прекращала отгрузки смартфонов нарушителям. Среди других под «санкции» дважды попадал и «Юлмарт»: в начале 2016 г. и в начале 2017 г. в адрес компании прекращались поставки смартфонов LG.