Владельцы МТС нацелились купить индийского оператора с ЦОДами и магистралями

АФК «Система» может вновь инвестировать в индийский телекоммуникационный рынок. По данным местных СМИ, корпорация готова заплатить $1,5 млрд за оператора RCom. Правда, в самой корпорации говорят лишь о возможном увеличение своей доли в нем.

АФК «Система» может купить индийский RCom

Сенсационную новость сообщила индийская газета The Economic Times. По данным газеты, АФК «Система», контролирующий акционер российской МТС, готова за $1,5 млрд приобрести активы местного телекоммуникационного оператора Reliance Communications (RCom).

История партнерства RCom и АФК «Система»

RCom – телекоммуникационный оператор, с которым в 2015 г. АФК «Система» договорилась о слиянии своей индийской «дочки» Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). На тот момент RCom оказывал услуги сотовой связи в стандартах CDMA, GSM, UMTS (третье поколение сотовой связи) и готовился к работе в стандарте LTE (четвертое поколение).

SSTL владела частотами в диапазоне 800 МГц на территории девяти из 23 индийских округов, которые компания могла использовать только для технологии CDMA. В связи с этим слияние было выгодным для RCom. Стороны договорились, что акционеры SSTL, крупнейший из которых АФК «Система», получат в объединенной компании 10% акций.

Тогда же предполагалась, что RCom, поглотив SSTL, осуществит слияние с еще одним сотовым оператором – Airtel.

В 2017 г. завершилось слияние SSTl с RCom. Но от дальнейшего слияния с Airtel было решено отказаться.

Почему RCom продал сотовый бизнес и что осталось у компании

Это поставило RCom перед сложной ситуацией. Долг компании составляет порядка 420 млрд рупий ($6,4 млрд). В конце 2017 г. владелец RCom Анил Амбани (Anil Ambani) принял решение продать сотовый бизнес компании. Покупателем стал интернет-провайдер Reliance Jio Infocomm, который принадлежит Мукешу Амбани (Mukesh Ambani), брату владельца RCom. Сумма сделки составила 240 млрд рупий ($3,75 млрд).

АФК «Система» готова заплатить $1,5 млрд за индийского оператора RCom

У RCom остались подводные магистральные кабели, дата-центры и бизнес по обслуживанию корпоративных абонентов. Сейчас Анил Амбани ведет переговоры по продаже этого бизнеса, причем, по данным Economic Times, АФК «Система» сделала наиболее выгодное предложение по покупке данных активов.

АФК «Система» готова увеличить долю в RCom, но не более того

Газеты утверждает, что россияне готовы заплатить за RCom $1,5 млрд. Из этой суммы $300 млн это платеж, который RCom должен сделать в пользу владельцев SSTL в рамках выполнения обязательств по слиянию. В процессе слияния было не понятно, смогут ли два операторы объединить свой спектр для использования технологии LTE.

Департамент телекоммуникаций Индии требовал от сторон доплатить за это $520 млн. Однако в 2016 г. Телекоммуникационный трибунал Индии признал данное требование незаконным.

Со своей стороны, в пресс-службе АФК «Система» заявили, что ни о каких дополнительных вложениях в RCom речи не идет. В корпорации утверждают, что обсуждается лишь вариант конвертации суммы, которую RSCOM должен владельцам SSTL, в долю в RCom.