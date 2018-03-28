Санкт-Петербург вводит налоговые льготы для ИТ-компаний

В Санкт-Петербурге одобрен законопроект, согласно которому операторы дата-центров и экспортеры ИТ будут платить налог на прибыль по сниженной ставке 13,5%. В ряде областей России у ИТ-компаний также есть региональные налоговые льготы.

Новые налоговые льготы

Правительство Санкт-Петербурга одобрило законопроект, предусматривающий налоговые льготы для ИТ-компаний, о чем сообщается на сайте администрации города. Юридически документ представляет собой ряд поправок к закону Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», его цель — простимулировать развитие местных ИТ-организаций. Далее законопроект будет рассмотрен в Законодательном собрании.

Согласно законопроекту, ИТ-компании, которые создают в городе коммерческие дата-центры, будут платить налог на прибыль по сниженной ставке в размере 13,5%. В 2019-2020 гг. она составит 12,5%.

Петербургские организации, которые занимаются экспортом ИТ, также смогут платить налог на прибыль в размере 13,5%, но только до 2023 г. В 2019-2020 гг. ставка для них также составит 12,5%.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал доходы, которых бюджет лишится в результате введения указанных льгот, незначительными. В то же время, по его словам, новый закон принесет очевидные выгоды городу, одним из конкурентных преимуществ которого губернатор считает ИТ вообще и разработку ПО в частности. Полтавченко упомянул, что ИТ-компании получают в Санкт-Петербурге преференции в приобретении оборудования по лизингу, а также в подготовке и переподготовке кадров.

Аналогичные инициативы

Региональные налоговые льготы для ИТ-компаний действуют в различных административных единицах Российской Федерации. Например, в апреле 2016 г. Законодательное собрание Челябинской области приняла закон, согласно которому местные ИТ-компании в течение пяти лет будут платить налог на прибыль по ставке 13,5%, а ставка налога на имущество будет равняться нулю. На тот момент в области насчитывалось 63 ИТ-компании, прошедших аккредитацию Минкомсвязи.

В Санкт-Петербурге появится новые налоговые льготы для ИТ-компаний

Также в Челябинской области были введены льготы для компаний, инвестирующих в ИТ. В этом случае снижение налога напрямую зависит от объема инвестиций.

Ранее ставка налога на прибыль была уменьшена для ИТ-компаний с 20% до 13,5% в Новосибирской и Ульяновской области. Льготы действуют с начала 2015 г. С начала 2016 г. Ульяновская область снизила налоговую ставку для ИТ-компаний с упрощенной системой налогообложения с 6% до 1%.

Налоговые льготы для ИТ-компаний в России

ИТ-компании пользуются в России рядом налоговых льгот. В частности, в конце 2016 г. Президент России подписал закон, который сохранит для них ставку страховых взносов на уровне 14% до 2023 г. Пониженные тарифы подразумевают 8-процентные отчисления в Пенсионный фонд, 4-процентные – в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 2-процентные – в Фонд социального страхования.

В ноябре 2017 г. CNews писал, что в рамках программы «Цифровая экономика» разработаны предложения предоставить налоговые льготы компаниям из сферы информационной безопасности. В том числе льготы коснутся начисления амортизации на электронно-вычислительную технику, тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование и налога на добавленную стоимость.

Авторы документа приводят в пример господдержку ИТ-компаниям в Индии, Китае, Бразилии, Южной Африке и в некоторых азиатских странах. Налоговая льгота в Индии — это полное освобождение от налога на прибыль на первые пять лет, 50-процентное снижение налога на последующие пять лет и, в случае реинвестирования в основную деятельность, 50-процентное снижение налога на третий пятилетний период. ИТ-компании освобождаются от уплаты налога на имущество в течение пяти лет, а налога с продаж на срок до 10 лет.