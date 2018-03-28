Война за Android: Google заплатит Oracle 9 миллиардов за незаконное использование Java

Google, проигравшая спор с Oracle об использовании кода Java в Android в апелляционном суде, может в ближайшее время быть наказана штрафом в размере более $8,8 млрд. Чтобы избежать этого, компания может обратиться в Верховный суд, который, однако, уже отказался пересматривать дело в 2014 г.

Решение суда

Google вскоре столкнется с необходимостью выплатить многомиллиардный штраф компании Oracle за использование принадлежащего ей программного кода Java в своей ОС Android. Точный размер штрафа пока неизвестен: Oracle требует $8,8 млрд, однако сумма может возрасти, пишет издание Bloomberg.

Назначение штрафа должно последовать за решением Апелляционного суда США по федеральному округу, который вчера признал, что Google в самом деле слишком далеко зашла использовании Java при разработке Android, и действительно нарушила авторские права Oracle.

Чтобы определиться с размером штрафа, апелляционный суд отправил дело обратно в федеральный суд Калифорнии, где и началось в 2010 г. судебное разбирательство между компаниями. В ожидании начисления штрафа Google сообщила, что продумывает следующие свои шаги в этом деле. Весьма вероятно, что компания обратиться в Верховный суд, который отказался пересматривать решение других инстанций по этому делу в 2014 г.

Масштаб проблемы

В разбирательстве Oracle с Google на самом деле решается вопрос о свободном использовании интерфейсов прикладного программирования (API) в софтверной индустрии вообще, пишет Bloomberg. Сейчас разработчики приложений широко используют API, которые могут работать на различных устройствах и обеспечивают такие процессы, как подключение к Интернету или доступ к данным.

Применение API позволяет разработчикам не прописывать с нуля каждую функцию своего продукта и отменяет необходимость видоизменять его для различных устройств. Если ситуация изменится, процесс разработки значительно усложнится, что отразится в первую очередь на потребителе.

Google грозит многомиллиардный штраф за использование Java в Android

Oracle заявляет, что ее API могут свободно использоваться для разработки приложений для компьютеров или мобильных устройств, однако запрещает применять их в конкурирующих платформах или встраивать в аппаратуру.

Со своей стороны, апелляционный суд решил, что в Android принадлежащие Oracle API были использованы коммерческим образом, поскольку платформа, хоть и распространяется бесплатно, приносит выручку от рекламы на уровне $42 млрд. Также суд отметил, что Google не внесла никаких изменений в скопированный код.

Позиция сторон

Oracle утверждает, что в середине 2000-х гг. Google создавала Android в такой спешке, что использовала ключевые части проприетарной технологии Java, не выплатив роялти. Спешка была вызвана тем, что поисковик Google, который и является источником рекламной прибыли, не был оптимизирован под мобильные устройства.

В ответ на это Google заявляет, что Oracle просто завидует, поскольку Google смогла сделать то, что ей не удалось — создать бесплатную и широко распространенную ОС для мобильных устройств. Google утверждает, что использовала всего лишь крохотную часть кода Oracle, только для того чтобы дать возможность программистам писать приложения для Android на Java.

История вопроса

Java был разработан в 90-х гг. компанией Sun Microsystems, и некоторые разработчики до сих пор обвиняют Oracle в том, что она нарушила обещание Sun сделать его максимально широко доступным. Оракал приобрела Sun в январе 2010 г. за $7,4 млрд и восемь месяцев спустя подала иск против Google.

В 2012 г. Oracle добилась частичной победы — присяжные в Калифорнии решили, что Google нарушила авторское право Oracle путем копирования девяти строчек кода. Однако это был всего один пункт иска из четырех. Изначально Oracle требовала от поискового гиганта компенсации в размере $6,1 млрд, но по закону по первому иску она могла получить не более $150 млн.

Oracle подала жалобу в Апелляционный суд в Вашингтоне с требованием пересмотреть решение. После затяжного разбирательства в мае 2014 г. апелляционный суд отменил решение от 2012 г. После этого Google обратилась в Верховный суд, но получила отказ. Наконец, в мае 2016 г. жюри присяжных в Сан-Франциско вынесло вердикт о невиновности Google. На тот момент Oracle требовала с поискового гиганта $9,3 млрд.