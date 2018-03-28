В России нарастает дефицит кадров по ИИ, большим данным и машинному обучению

К 2027 году Россия столкнется с дефицитом порядка 2 миллионов ИТ-специалистов. Такие данные содержит исследование ФРИИ. Самыми востребованными специальностями станут машинное обучение, искусственный интеллект, аналитика больших данных, компьютерное зрение и дополненная реальность. Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о том, что уже началась «тотальная» охота за такими профессионалами.

Зарплаты стали шестизначными

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о том, что уже началась «тотальная» охота за специалистами в области больших данных и машинного обучения. Как передает агентство ТАСС в ходе форума «Россия – страна возможностей», глава Сбербанка сказал: «Охота за специалистами в области больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта превращается в тотальную. И это привело к резкому росту заработных плат. Сегодня это специалисты, заработные платы которых исчисляются пяти-шестизначными цифрами».

«У нас в стране есть гигантская конкуренция за квалифицированные кадры. И она, к сожалению, будет только обостряться», – добавил Герман Греф.

Не «хайп»

«Сейчас общество находится в процессе трансформации – технологии начинают играть ведущую роль не только в промышленности, но и в повседневной жизни. В этом смысле спрос на ИТ-специалистов – это не просто «хайп», а потребность, вызванная очевидными причинами, – комментирует Ирина Яхина, директор по технологиям Hitachi Vantara в North EMEA.

«Нехватка специалистов в отдельных ИТ-областях – головная боль бизнеса. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) провел исследование, согласно которому к 2027 году Россия столкнется с недостатком двух миллионов специалистов в ИТ-индустрии», – добавила она.

К 2027 году Россия столкнется с дефицитом порядка 2 миллионов ИТ-специалистов

Как отмечает представитель Hitachi, самыми востребованными специальностями станут оптимизация алгоритмов машинного обучения, искусственный интеллект, аналитика в области больших данных. Кроме того, возрос спрос на экспертов в области компьютерного зрения и дополненной реальности. Также не хватает разработчиков мобильных приложений и специалистов, разбирающихся в решениях для интернета вещей.

Сотрудничество вузов и бизнеса

Чтобы справится с нарастающим спросом, российские университеты уже сейчас должны дополнительно набирать не менее 40 тыс. студентов в год, считает Ирина Яхина. «Вопрос нехватки ИТ-специалистов стоит решать еще на этапе школьного обучения: рассказывать детям о том, что такое новые технологии, как они работают, организовывать центры дополнительного образования, чтобы показать перспективность новых направлений. Университеты и вузы должны повышать уровень ИТ-образования в целом, и важнейшую роль здесь играет коллаборация вузов и бизнеса. Студентов не должны учить устаревающим знаниям. Это то, что сейчас мы наблюдаем повсеместно: многие преподаватели имеют неточное представление о том, что в действительности ИТ-индустрии нужно», – сказала директор по технологиям Hitachi Vantara.

Эксперт добавила, что в последнее время работодатели хотят видеть сотрудников, которые не просто разбираются в какой-то узкой области, а готовы принять участие в деятельности других отделов, обладают разносторонними знаниями в смежных специальностях.

