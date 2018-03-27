Сборщик iPhone и iPad покупает знаменитого производителя аксессуаров для Apple

Тайваньская Foxconn, которая делает технику для Apple, покупает производителя сетевого оборудования и аксессуаров Belkin, рассчитывая таким образом напрямую выйти к потребителю. Сумма сделки составляет $866 млн. Foxconn интересуют роутеры и системы для умного дома, которые выпускает Belkin.

Foxconn покупает Belkin

Тайваньская компания Foxconn, наиболее известная как непосредственный производитель iPhone, в частности, главный производитель iPhone X, приобрела американскую Belkin. Belkin базируется в Калифорнии и уже 35 лет занимается выпуском сетевого оборудования и компьютерных аксессуаров, в том числе чехлов и переходников для тех же iPhone. Стоимость сделки составила $866 млн, о чем Belkin сообщила на своем сайте.

Непосредственным покупателем выступает Foxconn Interconnect Technology — дочерняя структура Foxconn, которая базируется в Гонконге и занимается выпуском кабелей и коннекторов, по большей части не потребительских.

Гендиректор и основатель Belkin Чет Пипкин (Chet Pipkin) продолжит руководить компанией, но уже как подразделением Foxconn. Также ожидается, что он присоединится к руководству Foxconn Interconnect Technology.

Зачем это Foxconn

С 2013 г. Belkin владеет компанией Linksys, которая выпускает домашние роутеры. Кроме того, Belkin уже пять лет производит под брендом Wemo системы для умного дома. Оба эти проекта — Linksys и Wemo — теперь будут принадлежать Foxconn. Тайваньская компания намерена сформировать новый бизнес по созданию решений для умного дома, объединив эти проекты с собственными активами в той же сфере, сообщает ресурс Financial Times.

Компания Belkin производит сетевое оборудование и компьютерные аксессуары

Кроме того, приобретение известного потребительского бренда Belkin позволит Foxconn, которая производит технику для других компаний, предстать перед покупателями в новом свете, пишет ресурс The Verge. Компания очень сильно зависит от Apple, которой осуществляет половину своих продаж. Если Apple решит сменить поставщика, или iPhone начнет терять популярность, Foxconn окажется в затруднительном положении. Если же тайваньской компании удастся наладить продажи напрямую потребителю, это застрахует ее от подобных проблем.

Отношения с американскими властями

Издание Financial Times отмечает, что сделка пока что ждет одобрения от Комитета по иностранным инвестициям США. Если комитет сочтет, что она не согласуется с национальными интересами, то с его подачи президент США Дональд Трамп (Donald Trump) может заблокировать покупку, как это недавно произошло со слиянием Broadcom и Qualcomm. Поэтому сделку еще нельзя считать делом решенным, особенно учитывая, что речь идет о сетевом оборудовании, пишет The Verge.

Смягчить позицию американских властей по отношению к покупке может тот факт, что в июле 2017 г. Foxconn сообщила о намерении построить на территории штата Висконсин, США, новую фабрику по производству LCD-панелей. Инвестиции в проект должны составить порядка $10 млрд в течение следующих трех лет. Площадь объекта составит около 1850 квадратных метров.

Для начала трудоустроить на фабрике можно будет порядка 3 тыс. работников, а в целом инвестиции Foxconn дадут работу 13 тыс. человек, отмечает администрация Трампа. Фабрика будет выпускать панели для производителя телевизоров Sharp, контрольный пакет акций которого в марте 2016 г. приобрела за $3,5 млрд. компания Hon Hai — материнская структура Foxconn.