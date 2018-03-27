Половина компаний Европы, ушедших в гибридные облака, не научились ими в полной мере пользоваться

Гибридные облака по-прежнему считаются самой используемой моделью в Европе. Но аналитики выяснили, что почти половина тех, кто пришел к этой модели, не могут в полной мере пользоваться ее преимуществами.

Гибридные облака остаются мейнстримом

Гибридные облака продолжают пользоваться наибольшей популярностью в Европе. Об этом свидетельствуют данные опроса 451 Research, который был проведен среди 1,5 тыс. ИТ-специалистов. Аналитики выяснили, что 84% респондентов работают и в частных, и в публичных средах одновременно, в то время, как только на одной сосредоточились лишь 16%.

При этом из тех, кто работает в гибридных моделях с использованием собственных центров обработки данных и публичных облаков, большинство (38%) переносят данные между различными средами, 22% осуществляют это взаимодействие редко, а 24% не осуществляют вообще. Из этого эксперты делают вывод, что значительное число компаний по-прежнему испытывают проблемы с бесшовной интеграцией сред.

Из тех, кто испытывает сложности с интеграцией внутри гибридной модели, 38% имеют официальные стратегии, которые пока не привели к успеху. Еще 37% только разрабатывают конкретные планы действий, а 25% начали пилотные проекты.

84% европейских компаний используют гибридные облака

«Как видно из исследования, популярность публичных и гибридных облаков растёт, а технологии on-prem, по мнению респондентов, по-прежнему остаются самым надежным способом хранения данных. Однако существуют решения, позволяющие без лишних усилий создать структуру единого управления данными. Например, стратегия NetApp Data Fabriс помогает реализовать это в разных средах: в публичном или частном облаке, on-prem, а также различных гибридных и мультиоблачных средах», — сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ.

В облака уходят ради скорости и экономии

Тремя главными причинами развертывания облаков респонденты называют задачу повышения скорости развертывания приложений и сервисов (51,5%), снижения издержек за счет конкурентного облачного ценообразования (37%) и повышения гибкости бизнеса (35%).

Существующие проблемы бесшовной интеграции внутри гибридных облаков, тем не менее, накладывают некоторый отпечаток на работу компаний. Несмотря на то, что 37% компаний работают по принципу приоритезации облака (все новые приложения теоретически должны запускаться из облака), на практике это удается далеко не каждый раз.

Причина, по мнению экспертов, в том, что уже состоявшимся компаниям бывает сложно пересмотреть свою ИТ-инфраструктуру таким образом, чтобы с сохранением непрерывности бизнеса перенести в облака уже существующие приложения, базы данных, каталоги и бизнес-процессы. Первоочередными же для миграции называются решения, связанные с виртуальным рабочим столом и мобильностью (30%), аналитикой и бизнес-аналитикой (27,5%), базами данных (26%).