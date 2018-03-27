 

«Мегафон» покупает «Связной», чтобы объединить его с «Евросетью»

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, Текст: Игорь Королев
Став полноправным владельцем «Евросети», «Мегафон» готовится объединить ритейлера с его конкурентом - сетью «Связной». В будущей объединенной компании «Мегафон» может получить миноритарную долю.

«Мегафон» покупает «Связной»

«Мегафон» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство на покупку сети салонов связи «Связной».

В ходатайстве речь идет о покупке головной структуры «Связного» - «Связной-Логистика», а также о входящей в группу компании «Мобильный телекоммуникационный сервис». ФАС продлила рассмотрение ходатайства до 21 мая 2018 г.

Как сообщило агентство «Интерфакс», ходатайство подано от лица «дочки» «Мегафона» офшора Lefbord Investments.

Объединение «Связного» с «Евросетью»

«Связной» принадлежит группе Solvers Олега Малиса. В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что рассматривают возможность объединения «Связного» с принадлежащим оператору ритейлером «Евросеть». В объединенной компании у «Мегафона» может быть миноритарная доля.

Напомним, сеть «Связной» была основана предпринимателем Максимом Ноготковым. В конце 2014 г. Ноготков столкнулся с проблемами по погашению кредитов своих компаний. В начале 2015 г. Trellas, головная структура бизнеса Ноготкова, перешла под контроль Олега Малиса, который выкупил основные долги Ноготкова.

«Мегафон» готовится объединить конкурирующих ритейлеров «Евросеть» и «Связной»

Некоторое время у Малиса продолжались разбирательства с другими кредиторами «Связного», который закончились в 2017 г.

Олег Малис – брат Александра Малиса, который с 2009 г. возглавляет другого крупного ритейлера – «Евросеть». В 2017 г. «Связной» возглавил бывший финансовый директор «Евросети» Дмитрий Мильштейн.

Как «Вымпелком» и «Мегафон» делили «Евросеть»

С 2012 г. «Евросеть» на паритетных началах принадлежала «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн», входит в группу Veon) и «Мегафону». В 2017 г. партнеры начали переговоры о разделе «Евросети». Тогда же говорилось, что после завершения этого процесса «Мегафон» может также приобрести и «Связной».

Сделка по разделу «Евросети» завершилась в феврале 2018 г. «Евросеть» как юридическое лицо стало полностью принадлежать «Мегафону».

«Вымпелком» получил примерно половину от салонов «Евросети» - 1,8 тыс. Сейчас оператор начал переводить их под бренд «Билайн». Кроме того в счет погашения долговых обязательств «Евросети» «Вымпелком» выплатил «Мегафону», 1,25 млрд руб.

У «Связного» по состоянию на 2017 г. было 2,7 тыс. салонов. После объединения с «Евросетью» у новой компании будет 4,5 тыс. салонов. У «Мегафона» без учета «Евросети» было 4 тыс. салонов. То есть всего оператор будет контролировать сети, состоящие из 8,5 тыс. салонов.

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