Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018»

12 апреля 2018 г. CNews проведет в Москве конференцию «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018».

12 апреля 2018 г. CNews проведет в Москве конференцию «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018».



Развитие интернета вещей, внедрение технологий виртуальной реальности, появление самоуправляемых автомобилей, строительство оснащенных умными датчиками зданий – все это ведет к лавинообразному росту данных. Если сейчас главными поставщиками данных для хранения в ЦОД являются люди, то в будущем их место займут машины, что приведет к значительному росту спроса на ресурсы дата-центров. Наиболее перспективным сегментом является развитие облачных ЦОД. В то же время, расходы на традиционную (не облачную) ИТ-инфраструктуру снижаются.

В случае если проекты по ИТ-инфраструктуре все же реализуются, клиенты предпочитают модернизировать уже существующие площади с целью их более эффективного использования вместо строительства новых дата-центров. Предпочтение в ЦОД-проектах отдается простым и классическим решениям, у которых короткий срок окупаемости и высокая масштабируемость.

Одновременно сокращаются поставки на российский рынок традиционного железа. Более устойчивым спросом пользуются системы хранения данных, в особенности построенные с применением флеш-технологии, которые быстрее традиционных жестких дисков. Среди других технологических трендов эксперты выделяют сокращение сегмента RISC-серверов и распространение гиперконвергентных решений.

Изменения также происходят в структуре вендоров, поставляющих железо на российский рынок. Ввиду санкций и политики импортозамещения государственные заказчики вынуждены искать альтернативу продукции западных производителей. Также появляются российские сборщики оборудования, которые собирают решения по OEM-контрактам с использованием иностранных компонентов, однако продают их под собственными отечественными брендами.

Как развивался мировой рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры в 2017 г.?

Какие тенденции преобладали на российском рынке в 2017 г.?

Как развивается облачная ИТ-инфраструктура?

Продолжают ли компании строить собственные ЦОДы?

Как меняются требования заказчиков к инфраструктурным проектам?

Способны ли SSD полностью вытеснить с рынка традиционные HHD?

Какого эффекта позволяет добиться использование программно-определяемых сред?

Как развивается процесс импортозамещения на российском рынке ИТ-инфраструктуры?

Каким будет 2018 г. для российского рынка инженерной и ИТ-инфраструктуры?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018».

Среди докладчиков и участников дискуссии:

, директор по централизованной инфраструктуре X5 Retail Group;, заместитель директора по ИТ по управлению инфраструктурой и сервисами, Hoff;, CIO, Московский ювелирный завод;, ведущий системный инженер департамента ИТ, «АльфаСтрахование»;, начальник управления инфраструктуры ИТ, Pony Express;, руководитель отдела ИТ, Selgros;, руководитель отдела разработки, CarPrice;, руководитель проектов, Mail.Ru Cloud Solutions;Представитель компании IBS DataFort;Представитель компании «Программный продукт».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, ИТ-директоров и CIO, а также представителей отделов ИТ предприятий различных сфер бизнеса.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: ntelicheva@rbc.ru, Теличева Наталья.