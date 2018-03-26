Рынок MVNO будет расти почти на 9% ежегодно в ближайшие пять лет

Мировой рынок мобильных виртуальных операторов связи покажет рост на уровне 8,8% в ближайшие пять лет. На это повлияют технологическое развитие и увеличение популярности смартфонов.

Каждый десятый абонент пользуется MVNO

Рынок мобильных виртуальных операторов связи (MVNO) будет расти со среднегодовым темпом в 8,8% в течение ближайших пяти лет. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков компании Orbis Research. При этом эксперты отмечают, что объем глобального рынка по итогам 2017 г. составил $54,1 млрд.

По данным исследования, сейчас в мире насчитывается около 1 тыс. мобильных виртуальных операторов связи. Их услугами пользуются 10% всех мобильных пользователей. Фактически MVNO-компании покупают минуты операторов мобильной связи (MNO), которые заинтересованы в выгрузке дополнительных емкостей по оптовым ценам, и перепродают их клиентам. В ближайшие пять лет ожидается серьезный рост конкуренции в этой сфере. Также повысится спрос на более дешевые тарифные ставки. Также на повышении популярности MVNO должно сказаться прогнозируемое создание M2M-технологий и облачных денег вкупе с увеличением скорости обработки данных.



На сегодняшний день в мире насчитывается около 1 тыс. мобильных виртуальных операторов связи. Их услугами пользуются 10% всех мобильных пользователей

«Наиболее открытым к новым MVNO-проектам является Tele 2, на сети которого за последние пару лет было запущено порядка 15 виртуальных мобильных операторов, в том числе — MCN Telecom, который стал первым MVNO по модели Full для бизнес-сегмента, — отмечает генеральный директор MCN Telecom, Александр Мельников. — Такая партнерская модель дает существенные преимущества как виртуальному мобильному оператору, так и MNO, который фактически предоставляет в аренду неиспользуемую пропускную способность сети. В свою очередь, MVNO, за счет экономии на строительстве инфраструктуры и получении лицензий от регулятора, может предлагать конечному потребителю по-настоящему низкие цены на услуги корпоративной мобильной связи».

Продажи смартфонов подогреют рынок MVNO

Доминирующие позиции на рынке MVNO занимает Европа. Последние технологические прорывы помогли продвинуть в этом регионе новые сервисы, которые могут сделать общие процессы более эффективными. По той же причине ожидается рост точности работы различных приложений. Также в Европе была предпринята серия запусков новых продуктов, слияний и поглощений.

«Европейское законодательство обязует MNO предоставлять собственную инфраструктуру MVNO, что и является ключевым фактором успеха развития сегмента виртуальных операторов в Европе, — считает Александр Мельников. — Если говорить о перспективах рынка MVNO в России, то, очевидно, он будет расти, что объясняется сразу несколькими факторами: социальными, технологическими, экономическими. Главную же причину динамичного развития мы усматриваем в предоставлении технической возможности MVNO оказывать мобильные услуги. Она появилась в основном благодаря Tele2, поставившему на поток появление MVNO-проектов в последние пару лет. Еще 5-6 лет назад у российских MVNO подобной возможности не было».

К росту рынка приведет и общее увеличение числа абонентов сотовой связи. Количество смартфонов на мировом рынке относительно велико по сравнению с другими устройствами, используемыми для выполнения подключения. Согласно прогнозам, ожидается, что в 2018 г. число владельцев смартфонов увеличится на 7%, что прямо повлияет на глобальный рынок MVNO.

