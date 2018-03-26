Почти все компании в США и Европе будут использовать биометрию через два года

Биометрия может стать основным способом аутентификации в подавляющем большинстве предприятий в Северной Америке и Европе уже через два года. При этом, скорее всего будет использоваться и второй фактор.

Большинство компаний пользуется биометрической аутентификацией

Биометрическая аутентификация к 2020 г. будет внедрена в 86% компаний в Северной Америке и Европе. Такие данные приводят аналитики ИТ-сети Spiceworks по итогам опроса 500 своих членов в этих регионах. Итоги исследования свидетельствуют о том, что 62% компаний уже внедрили такой способ аутентификации, а еще 24% придут к этому в ближайшие два года.

Участники опроса считают биометрию более надежной, чем пара логин-пароль или пин-коды. Но при этом лишь 10% опрошенных считают этот метод достаточным. Остальные склоняются к тому, что должна присутствовать некая дополнительная форма.

«Где бы ни использовалась биометрическая аутентификация — в быту или в работе — применять ее как единственный фактор аутентификации в наш век компьютерных технологий было бы крайне неразумно. Особенно учитывая уязвимости систем и риски утечки информации», — считает системный инженер Fortinet Александр Чупрынин.

Сканирование отпечатков пальцев является самым популярным способом биометрической аутентификации, его используют 57% компаний

Наиболее популярным среди респондентов способом биометрической аутентификации стало сканирование отпечатков пальцев, его используют 57% компаний. Далее следуют распознавание лица (14%), геометрии руки (5%), сканеры радужной оболочки глаза (3%), распознавание голоса (2%) и сканеры ладоней (2%).



ИТ-специалисты не полностью доверяют биометрии

Наибольшее число респондентов заявили, что их организация использует биометрию с помощью смартфона (46%). В каждой четвертой компании такие системы установлены на ноутбуках, еще 22% предприятий выбрали планшеты.

При этом только 23% ИТ-специалистов считают, что биометрическая аутентификация заменит традиционные текстовые пароли в течение следующих двух-трех лет. Остальные указывают на наличие уязвимостей в биометрических системах и непрозрачность процесса сбора и хранения данных поставщиками этой услуги.

«Ребром всегда стоит вопрос конфиденциальности и этичности, так как никто из пользователей не может на 100% утверждать, что компании, применяющие подобный фактор аутентификации в своих устройствах и программах, не ведут сбор данных и не предоставляют их третьей стороне, — отмечает Александр Чупрынин. — Которая может являться государственной структурой или даже криминальной организацией. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для отдельных людей».

