Рассекречены подробности о трех будущих iPhone

Apple планирует начать производство пробных партий iPhone нового поколения уже в следующем квартале. Аналитики Digitimes говорят о трех новых смартфонах, разработанных с учетом недочетов iPhone X.

Работа над ошибками

Компания Apple намерена начать производство пробных партий смартфонов iPhone модельного ряда 2018 года уже во II кв., сообщил тайваньский ИТ-портал Digitimes со ссылкой на собственные источники в цепочке смежных поставщиков компонентов.

По данным Люка Лина (Luke Lin), старшего аналитика Digitimes Research, в 2018 году Apple намерена представить три новых модели iPhone. Одной из них станет улучшенная и доработанная версия iPhone X с 5,8-дюймовым экраном. Второй смартфон, оснащенный гигантским 6,5-дюймовым экраном, уже успели окрестить как «iPhone X Plus». Третий смартфон, оснащенный 6,1-дюймовым ЖК-экраном, станет самым доступным вариантом в обновленной линейке iPhone.

Все три новинки, по предварительным данным, разработаны с учетом применения функции Face ID для распознавания пользователя по лицу, так что кнопка «Домой» в дизайн новых iPhone, по всей видимости, уже не вернется.

Три iPhone 2018 года: что известно

Согласно данным Люка Лина, флагманский смартфон Apple, идущий на замену нынешнему iPhone X, получит OLED дисплей примерно той же диагонали – 5,85 дюйма. В то же время, при разработке новых моделей в Apple уделили особое внимание снижению себестоимости компонентов, которая составляет $412,75 для нынешнего iPhone X, и значительная доля этой суммы приходится на OLED дисплей. По данным Лина, снижение стоимости компонентов в обновленном iPhone X ожидается на уровне 10%.

Сравнение характеристик iPhone образца 2017 и 2018 гг.

В Apple, по данным издания 9to5mac, также имеется проект 5,85-дюймового смартфона с ЖК экраном, однако его разработка была приостановлена на время празднования китайского Лунного Нового года. На перспективу этот проект может быть свернут полностью. По мнению специалистов издания, Apple все же удалось договориться с Samsung Display о снижении цен на OLED дисплеи.

По данным Люка Лина, возглавит линейку новых смартфонов Apple флагманская модель с OLED дисплеем рекордной диагонали – 6,45 дюйма. Пока что нет никакой информации о форме самого дисплея, его разрешении и соотношении сторон. В 9to5mac полагают, что Apple будет использовать различные комплекты камер для различных моделей iPhone, равно как и различное количество памяти, однако эта информация может оставаться неизвестной вплоть до официального анонса новинок.

Третьей моделью из тройки новых iPhone X, по мнению Лина, будет 6,1-дюймовый смартфон с ЖК-панелью. Предположительно, эта модель будет представлена версиями с большим объемом памяти, нежели у моделей с экранами OLED.

Именно по этой причине наиболее дешевой моделью из новой тройки будет 5,85-дюймовый iPhone с OLED дисплеем.

Когда ожидать новые iPhone

Несмотря на запуск пробного производства новых смартфонов Apple во втором квартале 2018 г., официальный анонс линейки iPhone 2018 года по-прежнему ожидается не ранее III кв.

Apple, столкнувшаяся в прошлом году с дефицитом компонентов для системы 3D Face для смартфона iPhone X, по мнению Лина, намерена избежать повторения ситуации со смешением графиков при выпуске нового поколения смартфонов.