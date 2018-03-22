Переписку на заблокированном iPhone может прочитать любой желающий

Siri читает новые сообщения, поступившие на iPhone или iPad, по просьбе любого человека, если уведомление о доставке этого сообщения отражается на экране блокировки. Это касается только сообщений в сторонних приложениях, вроде WhatsApp или Skype.

Проблема Siri

Голосовой помощник Siri может по чьей угодно просьбе озвучить новые сообщения, пришедшие на заблокированный iPhone или iPad. Если уведомление о доставке сообщения отражается на экране блокировки, то прежде чем прочитать текст сообщения вслух, Siri не проверяет, кто именно ее об этом попросил. Это работает, даже если пользователь перед этим отключил отображение текста сообщения в предпросмотре, оставив только само уведомление о доставке.

Речь идет только о сообщениях в сторонних приложениях, включая WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram и другие. Новые сообщения в iMessages и SMS голосовой помощник просто так не озвучит — в этом случае обязательно нужно провести разблокировку устройства, подтвердив в процессе свою личность.

Точно так же обстоят дела с новыми письмами в почтовом ящике: Siri не будет читать письма из почты Apple, но без проблем согласится прочесть новое письмо из Gmail. Помощник озвучит отправителя, тему и первые строки самого письма.

Что с этим делать

Первым о проблеме, которая актуальна для iOS 11.2.6 и для бета версий iOS 11.3, написал ресурс Mac Magazine. Пока неясно, на счет чего следует относить действия Siri — уязвимости, ошибки проектирования или ограничений API, которые действуют для сторонних приложений. Издание предупредило компанию о сложившейся ситуации.

Голосовой помощник Apple озвучивает любому человеку новые сообщения на iPhone

Проблема особенно расстроит владельцев iPhone X, отмечает издание The Verge. Из коробки аппарат по умолчанию настроен не показывать предпросмотр текста сообщения на заблокированном экране, пока пользователь не пройдет идентификацию с помощью Face ID. То есть, на экране отражается уведомление, что сообщение пришло, но не видно никаких данных о его содержании. Таким образом, окружающие люди, взяв в руки iPhone X, не получат никакой информации о переписке владельца. Но здесь действия Siri сводят на нет все усилия Apple по защите приватности, пишет издание.

Решить проблему для любого iPhone и iPad можно, полностью отключив отображение уведомлений на экране блокировки. Если экран чистый, то Siri просто скажет, что новых сообщений нет. Однако полное отключение уведомлений создаст определенные неудобства для самого пользователя.

Особенности создания Siri

Голосовой помощник Siri был представлен Apple в 2011 г. Его наличие в iPhone 4S поспособствовало успешным продажам этого устройства. Однако, как недавно сообщило издание The Information со ссылкой на опрошенных сотрудников Apple, в этом iPhone технология голосового помощника была реализована, когда еще не достигла стадии окончательной готовности.

Команда Siri начала создание голосового помощника в 2007 г. Изначально планировалось, что Siri будет уметь гораздо больше, чем сейчас — например, сможет сама заказывать столики в ресторанах. В 2010 г. проект привлек внимание Стива Джобса (Steve Jobs), в результате чего был выкуплен Apple за $200 млн.

Однако Джобс умер вскоре после презентации Siri, и большая часть смелых планов осталась нереализованной, пишет The Information. Разработчики сконцентрировались на распознавании речи и поиске, между различными командами отсутствовала координация действий, они лихорадочно пытались довести уже запущенный на рынок продукт до ума. Все это не пошло Siri на пользу. В итоге выпущенная в 2017 г. умная колонка HomePod, в которую была интегрирована Siri, навлекла на себя критику именно из-за ограничений голосового помощника.