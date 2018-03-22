Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

10 апреля 2018 г. CNews проводит конференцию «ИКТ в госсекторе 2018».

2016–2017 гг. стали периодом зарождения и активного развития трех основных трендов на российском рынке информационных технологий. Первый из них – это импортозамещение. На начальном этапе речь шла о необходимости отказа от использования иностранного программного обеспечения и оборудования в государственных ведомствах. Однако затем эта инициатива была распространена и на госорганизации, в особенности те, которые работают в критически важных для страны отраслях – энергетике, оборонной промышленности и пр.

Вторым трендом текущего года стал рост интереса к цифровизации со стороны руководства страны. В конце июля 2017 г. была утверждена программа «Цифровая экономика». Она включает в себя пять основных направлений – нормативное регулирование, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, ИТ-инфраструктура и кибербезопасность. Также в ней прописаны показатели, которые должны быть достигнуты к 2024 г.

Еще один безусловный тренд последнего времени – пристальное внимание к вопросам обеспечения информационной безопасности. В декабре 2016 г. утверждена Доктрина информационной безопасности России. В отличие от предыдущего варианта документа, принятого в 2000 г., в новой версии особое внимание уделяется необходимости защиты критической инфраструктуры страны, а также ликвидации зависимости от зарубежных ИТ-решений за счет создания и внедрения отечественных разработок. В июле 2017 г. был подписан федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны.

Основные темы мероприятия:

Как развивался рынок ИТ в госсекторе в 2017 г.?

Какие успехи достигнуты в сфере импортозамещения в госведомствах?

Стартовал ли процесс цифровизации в госсекторе?

Какие законодательные акты необходимы для того, чтобы цифровая экономика состоялась?

Как обеспечить гарантии безопасности государственных информационных систем?

Каковы перспективы блокчейна в госсекторе?

Как будет развиваться электронное правительство в России?

Как развиваются ИТ в российских регионах?

Готов ли бизнес к развитию партнерства с государством?

Как будет развиваться рынок ИТ в госсекторе в 2018 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе 2018»

Среди докладчиков и участников дискуссии:

Олег Фомичев, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития России;

Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР;

Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства;

Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;

Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;

Роман Калина, заместитель руководителя учреждения, ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;

Артур Усманов, директор Центра информационных технологий Тюменской области;

Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России;

Андрей Стрельцов, начальник Управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области;

Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов;

Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации;

Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России;

Федор Цариковский, директор ФБУ ИТЦ ФАС России;

Сергей Евстигнеев, руководитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области;

Расул Таипов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»;

Максим Герасимюк, начальник управления и связи массовых коммуникаций Алтайского края;

Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;

Вячеслав Бутин, заместитель генерального директора, ТЕРРА ТЕХ;

Александр Малышев, генеральный директор CommuniGate Systems Russia;

Дмитрий Финк, исполнительный директор - руководитель дирекции региональных проектов, «РТ Лабс»;

Тимур Аитов, заместитель генерального директора, ГК «Программный продукт»;

Алексей Смирнов, генеральный директор, «Базальт СПО»;

Константин Трушкин, помощник генерального директора по маркетингу, МЦСТ.

Приглашены для выступления:

Леонид Левин, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Сергей Ляшенко, начальник Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России;

Елена Чернякова, директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса, Министерство финансов России;

Георгий Песчанских, начальник Главного управления информационных технологий ФТС России;

Денис Солодовников, заместитель руководителя Росимущества;

Сергей Власов, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС России;

Сергей Крюков, начальник Управления информатизации и связи Верховного Суда Российской Федерации;

Елена Бойко, директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России;

Андрей Приданкин, заместитель руководителя Росреестра.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

