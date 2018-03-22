Huawei создала смартфон с небывалым объемом памяти

Huawei в самое ближайшее время выпустит смартфон с 512 ГБ встроенной памяти. Сможет ли Huawei опередить Samsung – эксклюзивного производителя 512 ГБ памяти eUFS для смартфонов?

512 ГБ: кто больше?

В списке онлайн-базы официального китайского регулятора TENAA (аналог американской FCC), одобрение которого является обязательным условиям для допуска к продаже любого телефона в стране, появился смартфон компании Huawei с рабочим названием NEO-AL00.

В настоящее время в базе данных TENAA по этой модели смартфона присутствует небольшой объем данных. Однако последнее обновление характеристик NEO-AL00, внесенное на этой неделе, отражает данные о смартфоне с 6 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенном накопителе «на борту» будущей новинки.

До сих пор максимальный объем памяти, встраиваемой в известных смартфонах, не превышал 256 ГБ.

Запись в базе TENAA о смартфоне Huawei NEO-AL00

Какими бы ни были остальные характеристики модели Huawei NEO-AL00, он с большой вероятностью будет представлять премиальный класс наиболее дорогих смартфонов.

Рекорды встроенной памяти

В декабре 2017 г. компания Samsung официально объявила о начале массового производства первых в мире компактных накопителей стандарта eUFS (Universal Flash Storage) емкостью 512 ГБ для мобильных устройств нового поколения. Благодаря использованию 64-слойных 512-гигабитных чипов V-NAND Samsung, новый пакет 512 ГБ eUFS обеспечивает большой объем памяти и высокую производительность для новых смартфонов и планшетов топ-класса.

64-слойные 512 ГБ чипы памяти Samsung

Состоящая из восьми 64-слойных чипов 512 ГБ V-NAND и контроллерного чипа, которые объединены между собой, новая память 512 ГБ UFS от Samsung вдвое превышает плотность записи предыдущей 48-слойной память 256 ГБ eUFS, имея при этом такой же объем, как и пакет 256 ГБ.

Увеличившийся объем памяти eUFS обеспечит намного больше возможностей при использовании мобильных устройств. Например, память eUFS большой емкости позволяет хранить на смартфоне топ-уровня приблизительно 130 10-минутных видеоклипов в разрешении 4K Ultra HD (3840x2160), что приблизительно в десять раз превосходит возможности памяти 64 ГБ eUFS, которая позволяет хранить только 13 видеоклипов аналогичного размера.

Чтобы максимально повысить показатели производительности и энергоэффективности новой памяти 512 ГБ eUFS, Samsung внедрила новый набор собственных технологий. Современная конструкция микросхемы 64-слойной памяти 512 Гб V-NAND и новая технология управления питанием в контроллере 512 ГБ eUFS минимизируют неизбежное увеличение энергопотребления, что особенно заметно, так как новое решение 512 ГБ eUFS содержит вдвое больше ячеек по сравнению с памятью 256 ГБ eUFS. Кроме того, чип контроллера 512 ГБ eUFS ускоряет процесс сопоставления, преобразуя адреса логических блоков в адреса физических блоков.

Память 512 ГБ eUFS от Samsung также отличается высокой скоростью последовательного чтения и записи – до 860 МБ/с и 255 МБ/с соответственно, благодаря чему передача видеоклипа Full HD размером 5 ГБ на твердотельный диск происходит примерно за 6 с, что более чем в восемь раз быстрее типичной карты microSD.

После анонса о начале производства 512 ГБ чипов памяти eUFS представители Samsung отметили, что первые мобильные устройства с такими накопителями появятся в рознице на протяжении 2018 года. Некоторые аналитики даже брали на себя смелось предсказания 512 ГБ накопителей в смартфонах Samsung Galaxy S9 / S9+, однако этого не произошло.

Тем не менее, являясь эксклюзивным производителем таких накопителей для смартфонов, Samsung вряд ли откажется от анонса собственной эксклюзивной модели с 512 ГБ памяти на борту. В Сети уже гуляют предположения о том, что первым аппаратом Samsung с 512 ГБ накопителем станет Galaxy Note 9.

Будущий флагман Huawei Mate X

В настоящее время перспективы появления смартфона Huawei NEO-AL00 остаются неясными. Еще одним способом обеспечить 512 ГБ встроенной памяти является использование двух накопителей по 256 ГБ, однако в этой части никаких подробностей о новинке Huawei пока нет, даже на уровне слухов и индустриальных утечек.

Рендер флагманского смартфона Huawei

Зато в Сети уже неоднократно появлялись сообщения о том, что инженеры Huawei работают над расширением флагманской линейки Mate новым концептуальным смартфоном под названием Mate X. Более того: в прошлом месяце компания официально зарегистрировала в Европе торговую марку MateX в категории «смартфоны».

Когда ожидать анонс

К настоящему времени Huawei уже разослала журналистам приглашение на анонс линейки флагманских смартфонов 2018 года. Мероприятие, по предварительным данным состоится в Париже, Франция, 27 марта.

Ожидается, что в рамках этого анонса Huawei представит свои топовые новинки Huawei P20 и Huawei P20 Pro. По предварительным данным, смартфон Huawei P20 Pro, в частности, будет оснащен основной строенной камерой с применением 40 МП RGB-сенсора, 20 МП монохромного сенсора и 8 МП сенсора с телефото-объективом.

Планы Huawei по выпуску новых смартфонов в 2018 г.

В рамках мероприятия также ожидается анонс ограниченной серии дизайнерской модели смартфона Porsche Design Huawei P20. Кроме того, индустриальные источники сообщают о возможном анонсе пока неизвестных моделей под кодовыми именами Maya и Salina, а также четырех моделей Honor, браслета для фитнеса Huawei A2, обновленный камеры Huawei 360, умных весов Huawei Scale и беспроводного роутера Huawei B618.