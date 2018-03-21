HTC выпустила дешевые смартфоны с премиальным дизайном. Фото

Представленные HTC новые смартфоны Desire 12 и Desire 12+ с характеристиками начального ценового уровня удивят материалами и дизайном премиум-класса.

Дизайн «по богатому»

Компания HTC представила смартфоны Desire 12 и 12+, ориентированные на начальную ценовую категорию 200-300 евро.

Несмотря на бюджетное позиционирование, новые модели HTC Desire 12 и HTC 12+ получили новейшие наработки HTC в области дизайна и применения качественных материалов, такие как стеклянное 3D-покрытие корпуса и металлическое шасси. Большинство производителей смартфонов применяют эти наработки только в премиальных моделях; HTC использует их в своем флагманском смартфоне HTC U11.

Несмотря на премиальный дизайн, новинки получили достаточно привычные аппаратные характеристики, что и обусловило их позиционирование в категории устройств начального уровня.

Смартфоны HTC Desire 12 и 12+ начального ценового уровня

Аппараты отличаются между собой диагональю экрана, мобильными процессорами, оснасткой для фотографирования, емкостью батарей, и, соответственно, ценой.

Базовая модель HTC Desire 12

Смартфон HTC Desire 12 габаритами 148,5 x 70,8 x 8,2 мм и весом 137 грамм получил 5,5-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением 720 х 1440 пикселей.

Смартфон работает под управлением 64-битного 4-ядерного процессора MediaTek MT6739 и оснащен 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и слотом под флеш-карты microSD.

Дизайн смартфона HTC Desire 12

На тыльной стороне аппарата установлена основная 13 МП камера с оптической системой с апертурой f/2.2, фазовым автофокусом и поддержкой режима auto-HDR. Фронтальная селфи-камера выполнена на базе 5 МП сенсора и оснащена оптикой с апертурой f/2.4.

Смартфон оснащен встроенным аккумулятором емкостью 2730 мАч, зарядка которого осуществляется через традиционный порт microUSB.

Смартфон оснащен стандартным 3,5 мм разъемом для наушников, но сканер отпечатков у этой модели вовсе не предусмотрен. В розницу Desire 12 поступит с предустановленной операционной системой предыдущего поколения – Android Nougat.

Фаблет HTC Desire 12+

Более продвинутый смартфон Desire 12+ обладает габаритами 158,2 x 76,6 x 8,4 мм при весе 158 грамм. Его «продвинутость» по сравнению с базовой моделью заключается в наличии 6-дюймового экрана на матрице IPS со схожим разрешением 720x1440 пикселей, а также применение 8-ядерного процессора Snapdragon 450.

Кроме того, смартфон Desire 12+ оснащается сдвоенной основной камерой, которая состоит из основного 13 МП сенсора с оптикой f/2.2 и фазовым автофокусом, а также вспомогательного 2 МП сенсора, помогающего более точно оценить глубину сцены при съемке портретов для получения качественного эффекта бокэ.

Внешний вид смартфона HTC Desire 12+

Фронтальная камера Desire 12+ также отличается: она выполнена на базе 8 МП сенсора и объектива с апертурой f/2.0 для более качественных селфи в условиях плохой освещенности.

Смартфон Desire 12+ оснащается теми же 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопителем, что и базовая модель, но поставляется с более емким аккумулятором – 2965 мАч. Сенсор отпечатков пальцев у этой модели присутствует и располагается на тыльной стороне корпуса.

Смартфон Desire 12+ будет поставляться с операционной системой Android 8.0 (Oreo) и фирменной оболочкой HTC Sense UI.

Цены и сроки поставок

Смартфон HTC Desire 12 начнет поступать в розницу с середины апреля. Аппарат будет доступен в двух цветовых вариантах исполнения корпуса: черном (Cool Black) и серебристом (Warm Silver. Ориентировочная цена Desire 12 в зависимости от рынка составит 185-200 евро.

Смартфон HTC Desire 12+ также будет доступен в черном и серебристом корпусах, при этом сроки начала поставок этого смартфона еще не известны, но предположительно прием заказов на них начнется также в апреле. Ориентировочная цена HTC Desire 12+ в зависимости от рынка составит 235-250 евро.