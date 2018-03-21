HTC выпустила дешевые смартфоны с премиальным дизайном. Фото
Дизайн «по богатому»
Компания HTC представила смартфоны Desire 12 и 12+, ориентированные на начальную ценовую категорию 200-300 евро.
Несмотря на бюджетное позиционирование, новые модели HTC Desire 12 и HTC 12+ получили новейшие наработки HTC в области дизайна и применения качественных материалов, такие как стеклянное 3D-покрытие корпуса и металлическое шасси. Большинство производителей смартфонов применяют эти наработки только в премиальных моделях; HTC использует их в своем флагманском смартфоне HTC U11.
Несмотря на премиальный дизайн, новинки получили достаточно привычные аппаратные характеристики, что и обусловило их позиционирование в категории устройств начального уровня.
Аппараты отличаются между собой диагональю экрана, мобильными процессорами, оснасткой для фотографирования, емкостью батарей, и, соответственно, ценой.
Базовая модель HTC Desire 12
Смартфон HTC Desire 12 габаритами 148,5 x 70,8 x 8,2 мм и весом 137 грамм получил 5,5-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением 720 х 1440 пикселей.
Смартфон работает под управлением 64-битного 4-ядерного процессора MediaTek MT6739 и оснащен 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и слотом под флеш-карты microSD.
На тыльной стороне аппарата установлена основная 13 МП камера с оптической системой с апертурой f/2.2, фазовым автофокусом и поддержкой режима auto-HDR. Фронтальная селфи-камера выполнена на базе 5 МП сенсора и оснащена оптикой с апертурой f/2.4.
Смартфон оснащен встроенным аккумулятором емкостью 2730 мАч, зарядка которого осуществляется через традиционный порт microUSB.
Смартфон оснащен стандартным 3,5 мм разъемом для наушников, но сканер отпечатков у этой модели вовсе не предусмотрен. В розницу Desire 12 поступит с предустановленной операционной системой предыдущего поколения – Android Nougat.
Фаблет HTC Desire 12+
Более продвинутый смартфон Desire 12+ обладает габаритами 158,2 x 76,6 x 8,4 мм при весе 158 грамм. Его «продвинутость» по сравнению с базовой моделью заключается в наличии 6-дюймового экрана на матрице IPS со схожим разрешением 720x1440 пикселей, а также применение 8-ядерного процессора Snapdragon 450.
Кроме того, смартфон Desire 12+ оснащается сдвоенной основной камерой, которая состоит из основного 13 МП сенсора с оптикой f/2.2 и фазовым автофокусом, а также вспомогательного 2 МП сенсора, помогающего более точно оценить глубину сцены при съемке портретов для получения качественного эффекта бокэ.
Фронтальная камера Desire 12+ также отличается: она выполнена на базе 8 МП сенсора и объектива с апертурой f/2.0 для более качественных селфи в условиях плохой освещенности.
Смартфон Desire 12+ оснащается теми же 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопителем, что и базовая модель, но поставляется с более емким аккумулятором – 2965 мАч. Сенсор отпечатков пальцев у этой модели присутствует и располагается на тыльной стороне корпуса.
Смартфон Desire 12+ будет поставляться с операционной системой Android 8.0 (Oreo) и фирменной оболочкой HTC Sense UI.
Цены и сроки поставок
Смартфон HTC Desire 12 начнет поступать в розницу с середины апреля. Аппарат будет доступен в двух цветовых вариантах исполнения корпуса: черном (Cool Black) и серебристом (Warm Silver. Ориентировочная цена Desire 12 в зависимости от рынка составит 185-200 евро.
Смартфон HTC Desire 12+ также будет доступен в черном и серебристом корпусах, при этом сроки начала поставок этого смартфона еще не известны, но предположительно прием заказов на них начнется также в апреле. Ориентировочная цена HTC Desire 12+ в зависимости от рынка составит 235-250 евро.