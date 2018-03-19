В Cеть утекли изображения будущего дешевого iPhone

В интернете появились фотографии дешевой версии iPhone X - iPhone SE 2 (или iPhone X SE). Смартфон получит большой экран в алюминиевом корпусе, сканер лица Face ID и лишится разъема для наушников.

«Младший брат» iPhone X

Американское новостное издание BGR распространило фотографии макета будущей новинки Apple – смарфтона iPhone SE 2 (или iPhone X SE) – бюджетной версии iPhone X, которая доджна быть анонсирована позднее в рамках конференции разработчиков WWDC 2018.

Внешний вид и характеристики устройства

Корпус удешевленной версии iPhone X в отличие от его «старшего брата» алюминиевый, а не стеклянный, что положительно скажется на его ударопрочности. Кроме того, ремонт в случае повреждения iPhone SE 2 обойдется владельцу значительно дешевле. Однако же, отказ от стеклянного корпуса, по-видимому, также означает и отказ от функции беспроводной зарядки.

Взглянув на опубликованные фотографии, можно подумать, что габариты нового смартфона будут аналогичными iPhone SE. Тем не менее, по имеющейся у сайта MacRumors информации, iPhone SE 2 получит огромный по сравнению с 4-дюймовым дисплеем предшественника LCD-экран размером 6,1 или 6,2 дюйма. В глаза бросается отсутствие на iPhone SE 2 кнопки «домой» и 3,5 мм разъема для наушников, характерных для оригинального аппарата.

Макет iPhone SE в сравнении с макетом iPhone SE2 (справа)

Стоит отметить наличие у новой модели выреза в верхней части дисплея, характерного для iPhone X и множества его клонов. Похоже, что iPhone SE 2, как и старшая модель, получит модуль сканера 3D формы лица Face ID. Напомним, что технология Face ID заменила сканер отпечатков пальцев Touch ID на флагманской модели смарфтона Apple и позволяет разблокировать устройство при помощи сканирования лица пользователя.

Пока не ясно, будет ли аппарат обладать двойной камерой. Из прошлых заявлений Apple следует, что наличие двойной камеры повышает требования устройства к оперативной памяти. Именно поэтому iPhone X, iPhone 8 Plus и iPhone 7 Plus имеют 3 ГБ памяти в отличие от более дешевых модификаций без приставки «Plus», оснащенных лишь 2 ГБ.

Концепт iPhone SE 2

По мнению аналитика таиландской компании KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming Chi Kuo), единственным серьезным минусом нового смартфона, позиционируемого в качестве устройства бюджетного сегмента, скорее всего станет цена. На старте продаж в США она может составлять $799, что превышает стоимость iPhone 8.