Oppo выпустила два гигантских смартфона с продвинутыми камерами. Цены

Oppo официально представила два новых флагмана R15 и R15 Dream Mirror. Внешне смартфоны похожи как две капли воды, отличаясь лишь цветом, моделью процессора, набором фотографических возможностей, и, соответственно, ценой.

Новые флагманы с огромными экранами

Oppo официально анонсировала два новых флагманских смартфона Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition (DME). В рамках сегодняшней презентации в Пекине, посвященной экслюзивно этим двум моделям, компания представила полные спецификации и цены новинок.

Модели R15 и R15 DME получили огромные 6,28-дюймовые экраны на базе матриц AMOLED с разрешением Full HD+ (1080 x 2280 пикселей), с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, соотношением сторон 19:9 (экран занимает почти 90% лицевой поверхности телефона), что полностью исключает в дальнейшем выпуск версии Plus.

Оба смартфона также получили одинаковый дизайн – стеклянное 2.5D покрытие тыльной стороны в сочетании с рамкой из полированного металла. Помимо этого, R15 и R15 DME обладают сдвоенной основной камерой.

Анонс новых смартфонов Oppo R15 и R15 DME

Оба смартфона, Oppo R15 и R15 DME, поступят в продажу с предустановленной оболочкой ColorOS 5.0 на операционной системе Android 8.1. Для обоих моделей характерна поддержка нового встроенного интеллектуального ассистента на базе самообучающегося искусственного интеллекта, а также скоростная разблокировка экрана по распознаванию лиц за 0,8 с.

Особенности Oppo R15

Смартфон Oppo R15 выполнен на базе совсем недавно объявленного топового мобильного процессора Helio P60 от компании MediaTek (4 ядра Cortex-A73 2,0 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 2 ГГц, графика Mali-G72 MP3).

Варианта цветовой расцветки Oppo R15

Аппарат оснащается 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенным накопителем, с поддержкой карт памяти microSD емкостью до 256 ГБ (используется второй слот под SIM-карту).

Тонкий дизайн Oppo R15 с 2.5D стеклянным покрытием

Основная сдвоенная камера Oppo R15 выполнена на базе 1/2,6-дюймомого 16 МП сенсора Sony IMX519 с размером пикселя 1,22 мкм и оптикой с апертурой f/1.7, и дополнительного 5 МП сенсора с оптикой f/2.2. На тыльной стороне аппарата также размещен биометрический датчик для распознавания отпечатков пальцев. По данным Oppo, сдвоенная камера за счет ИИ способна автоматически определять до 120 режимов съемки и моделировать эффекты профессиональной работы со вспышкой в портретном режиме.

Смартфон Oppo R15, фронтальный вид

Смартфон R15, как и R15 Dream Mirror, обладает 20 МП серфи-камерой с объективом f/2.0, а также поддержкой функций улучшения снимка Smart Beauty и AI Wisdom Beauty.

Смартфон R15 поставляется с встроеным аккумулятором емкостью 3450 мАч, который поддерживает режим ускоренной зарядки VOOC.

Смартфон R15 поддерживает стандарт Bluetooth 4.2, двухдиапазонный Wi-Fi и оснащен стандартным портом microUSB.

Особенности смартфона Oppo R15 Dream Mirror Edition

Версия Oppo R15 «Зеркало мечты» (Dream Mirror Edition) оснащается 8-ядерным мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 660 (4 ядра Kryo 260 2,2 ГГц и 4 ядра Kryo 260 1,8 ГГц) с интегрированной графикой Adreno 512.

Смартфон получил 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, поддержку флеш-карт microSD емкостью до 256 ГБ (через слот под вторую SIM-карту), а также аккумулятор емкостью 3400 мАч с поддержкой функции скоростной зарядки VOOC.

Внешний вид смартфона Oppo R15 Dream Mirror Edition

Основная сдвоенная камера получила такой же как у Oppo R15 ведущий сенсор – 16 МП Sony IMX519, однако в дополнение к ней в модели Dream Mirror Edition используется 20 МП сенсор с оптикой f/1.7 – такой же, как у Oppo R11s или OnePlus 5T. Здесь же располагается сканер отпечатков пальцев.

Список интеллектуальных автоматических и портретных режимов сдвоенной камеры Oppo R15 Dream Mirror Edition аналогичен Oppo R15, включая поддержку HDR и электронной стабилизации EIS, однако в дополнение имеется эксклюзивный 8 МП режим с высоким качеством для художественной съемки портретов.

Селфи-съемка со смартфоном Oppo R15 Dream Mirror Edition

Фронтальная 20 МП камера смартфона Oppo R15 DME поддерживает до 296 отдельных режимов для художественной съемки селфи, в том числе, AI Wisdom Beauty для групповых селфи.

Список интерфейсов этого смартфона аналогичен имующимся у базовой модели R15, за одним исключением: Oppo R15 DME поддерживает Bluetooth новейшей версии 5.0.

Доступность и цены

Продажи смартфонов R15 и R15 Dream Mirror Edition стартуют в Китае ориентировочно с 1 апреля. Информация о сроках начала продаж в других странах пока не озвучивалась.

Смартфон Oppo R15 будет доступен в корпусе красной (Hot Red), белой (Snow White) и пурпурной (Star Purple) расцветок. Первоначально Oppo R15 появится на прилавках Китая по цене 2999 юаней (примерно$473).

Смартфон Oppo 15 Dream Mirror будет представлен в рознице двумя вариантами цветового оформления корпуса: красная модель (Red) будет доступна в Китае по цене 3299 юаней (около 520), черная (Ceramic Black) по цене 3499 юаней (около $552).