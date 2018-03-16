Изгнанный с должности глава компании Qualcomm ищет деньги, чтобы ее купить

Бывший председатель правления и сын основателя Qualcomm обратился к японскому SoftBank с просьбой профинансировать покупку компании. Своего поста предприниматель лишился как раз потому, что сингапурская Broadcom чрезвычайно активно пыталась выкупить Qualcomm. Если SoftBank согласится, это станет самой крупной сделкой в истории ИТ-отрасли.

Сбор средств на покупку Qualcomm

Бывший председатель правления Qualcomm Пол Джейкобс (Paul Jacobs) собирается выкупить компанию и ищет на это средства, сообщает Financial Times. Издание пишет, что Джейкобс уже рассказал о своих планах совету директоров компании. По мере распространения новости акции Qualcomm выросли на 7%.

По данным источников Financial Times, Джейкобс обратился с предложением профинансировать покупку к японскому конгломерату SoftBank, который контролирует фонд ИТ-инвестиций Vision Fund с капиталом порядка $100 млрд. Пока неизвестно, согласится ли SoftBank предоставить средства, однако личные связи Джейкобса с его основателем Масаеши Соном (Masayoshi Son) могут поспособствовать заключению сделки, отмечает издание.

Помимо SoftBank Джейкобс ведет переговоры и с другими крупными глобальными инвесторами. Стоимость Qualcomm оценивается в $90 млрд, и покупка компании, вероятно, потребует привлечения средств из нескольких источников. Кроме того, Джейкобс лично способствовал отклонению предложения о покупке за $117 млрд со стороны сингапурской Broadcom, найдя цену недостаточно высокой. По оценке Bloomberg, самому Джейкобсу сейчас принадлежит не более 1% Qualcomm.

Возможные осложнения

Потенциально ситуацию могут осложнить несколько факторов, полагает Financial Times. Во-первых, Qualcomm является одним из инвесторов Vision Fund. Во-вторых, SoftBank уже является владельцем одного производителя полупроводников — компании ARM, что может спровоцировать конфликт интересов при приобретении Qualcomm.

Бывший председатель правления и сын основателя Qualcomm Пол Джейкобс

В-третьих, очередная попытка со стороны иностранных структур выкупить Qualcomm может привлечь внимание Комитета по иностранным инвестициям в США, и в результате натолкнуться на запрет со стороны президента США Дональда Трампа (Donald Trump), который несколько дней назад заблокировал аналогичное предложение от Broadcom. Если же Джейкобс сумеет собрать порядка $120 млрд исключительно из американских источников, это будет беспрецедентно, пишет издание Bloomberg.

Как Джейкобс перестал быть председателем

Пол Джейкобс являлся исполнительным председателем совета директоров Qualcomm вплоть до начала марта 2018 г., когда он был понижен в должности до директора. Одновременно в компании был упразднен пост исполнительного председателя. Неисполнительным председателем стал Джеффри Хендерсон (Jeffrey Henderson), который с 2016 г. являлся независимым членом совета директоров. Свое решение Qualcomm объяснила желанием видеть на посту председателя независимого директора в разгар противостояния захвату со стороны Broadcom.

Напомним, Ирвин Джейкобс (Irwin Jacobs), отец Пола, выступил в 1985 г. одним из сооснователей Qualcomm. Джейкобс-младший занял пост исполнительного председателя Qualcomm в марте 2009 г. Помимо этого, с июля 2005 г. по март 2014 г. он являлся генеральным директором компании, а до этого с июля 2001 г. занимал должность президента группы Qualcomm по беспроводной связи и интернету. В общей сложности Пол работает в компании с 1990 г., начав с позиции инженера по развитию беспроводных технологий.

Фиаско Broadcom

В ноябре 2017 г. CNews писал, что Broadcom предложила купить Qualcomm за $130 млрд. В настоящий момент Qualcomm является самым крупным в мире производителем чипов для мобильных устройств. Приобретя компанию, Broadcom превратится в третьего по величине игрока на рынке полупроводников, после Intel и Samsung. Объединенная компания станет поставщиком целого набора компонентов, жизненно важных для производства смартфонов.

Сделка должна была стать самым крупным приобретением в истории электронной отрасли. Она затмила бы приобретение производителем техники Dell компании EMC за $67 млрд в 2015 г.

Qualcomm не собиралась принимать предложение Broadcom, полагая, что покупатель намерен купить ее дешевле настоящей цены на фоне санкций со стороны регуляторных органов по всему миру и тяжбы с Apple. Впоследствии Broadcom выдвинула ряд новых предложений, снизив цену сначала до $121 млрд, а потом до $117 млрд.

Несколько дней назад Трамп издал президентский указ, блокирующий эту сделку. В качестве причины запрета президент указал соображения национальной безопасности. Получив несколько отказов, Broadcom попыталась провести в совет директоров Qualcomm новых членов, благосклонно настроенных по отношению к покупке. Помимо запрета сделки, указ Трампа дисквалифицирует соискателей, предложенных Broadcom на места в правлении Qualcomm.