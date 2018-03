Samsung раздает россиянам свои новые флагманы в обмен на старые iPhone

Trade-in от Samsung

Компания Samsung запустила в России программу trade-in, по условиям которой пользователь может купить ее новые флагманы Samsung Galaxy S9 и S9 Plus со скидкой, если отдаст компании свой старый смартфон. Программа действует по всей территории России, сообщает вендор на своем сайте. Samsung утверждает, что условия trade-in могут обеспечить покупателю скидку в размере до 40 тыс. руб.

Одновременно в России стартовали непосредственно продажи представленных в феврале Samsung Galaxy S9 и S9 Plus. Samsung Galaxy S9 российские пользователи могут приобрести за 59990 руб. Базовый Samsung Galaxy S9 Plus обойдется в 66990 руб., а в комплектации с 256 ГБ памяти он будет стоить 74990 руб. Аппараты можно купить в фирменных магазинах Samsung или у партнеров. Доступны три цветовых решения: черный бриллиант, титан и ультрафиолет.

На обмен принимаются iPhone

Обменять с доплатой на новый флагман можно не любой смартфон Samsung, а только устройства Samsung Galaxy серии S начиная с S5, серии A не ранее 2016 г. выпуска и аппараты Note 5.

Samsung запустила в России программу trade-in

Кроме того, сдать в счет оплаты Galaxy S9 и S9 Plus можно не только старый смартфон Samsung, но и некоторые модели iPhone: iPhone 5 и 5C и 5S, iPhone 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus, iPhone 7 и 7 Plus, iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone SE.

Оценка старых смартфонов

Старый смартфон будет оцениваться непосредственно на месте совершения покупки на глазах у покупателя. На сайте Samsung работает калькулятор, с помощью которого пользователь может рассчитать примерный размер скидки, указал модель смартфона, предназначенного на обмен.

Например, за iPhone 7 с объемом памяти 32 ГБ можно получить скидку до 22700 руб. iPhone 6 с минимальным объемом памяти 16 ГБ даст возможность сэкономить до 14900 руб. За iPhone 5 с объемом памяти 16 ГБ пользователь сможет получить по условиям программы всего 2500 руб. Максимальная скидка в размере 40000 руб. предоставляется тем пользователям, которые готовы расстаться со «старым» iPhone 8 Plus с 256 ГБ памяти.

В России стартовали продажи Samsung Galaxy S9 и S9 Plus

Вернув компании Samsung Galaxy S8 с объемом памяти 64 ГБ, пользователь получит скидку в размере 24500 руб. А вот Galaxy S5 с объемом памяти 16 ГБ поможет сэкономить всего 4100 руб. За Galaxy Note 5 с объемом памяти 64 ГБ можно выручить 13300 руб. Популярная модель Galaxy A5 2017 г. выпуска с объемом памяти 32 ГБ обеспечит скидку в размере 7300 руб.

Trade-in от Apple

Напомним, в июле 2017 г. Apple также запустила в России программу trade-in, по условиям которой в счет оплаты нового iPhone принимаются старые аппараты начиная с iPhone 4 и выше, если модель была произведена специально для России и находится в хорошем состоянии. Обмен возможен в сетях «Связной», «М.видео» и re:Store.

Ранее Apple практиковала trade-in только в тех странах, где у нее есть фирменные магазины, которых в России нет. Через некоторое время после запуска программы СМИ писали, что она обрела среди россиян определенную популярность — по ней продавалось порядка 2,5% iPhone. Чаще всего покупатели сдавали iPhone 5, на втором месте был iPhone 7, а на третьем — iPhone 6.