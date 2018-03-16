Путин приказал определить для «Цифровой экономики» задачи и целевые показатели

Госпрограмма «Цифровая экономика», которая сейчас существует в виде описания ее общих направлений, вскоре обретет определенную конкретику, которая выразится в определении ее целей, задач и целевых показателей.

Конкретика для «Цифровой экономики»

Национальные цели, соответствующие им целевые показатели и стратегические задачи в отношении развития в России цифровой экономики будут сформулированы не позднее 15 апреля 2018 г. Эта дата прописана в утвержденном Президентом России Владимиром Путиным перечне поручений по реализации его послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 г.

Документ предписывает Администрации Президента обеспечить разработку проекта соответствующего президентского указа. Ответственным за этот процесс назначен руководитель Администрации Антон Вайно.

Напомним, развитие цифровой экономики в России осуществляется в рамках утвержденной в конце июля 2017 г. одноименной госпрограммы. Новое поручение Путина можно рассматривать как начало перехода «Цифровой экономики» от общего описания направлений ее развития к конкретизации требующихся государству результатов.

Цифровизация в послании Путина

Напомним, выступая перед Федеральным Собранием, Путин значительную часть своей речи посвятил информационным технологиям и цифровизации государства. Так, Президент отметил, что технологические отставание и зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета.

По поручению Путина «Цифровая экономика» обрастет целями и задачами

«Отставание неизбежно ведет к ослаблению, размыванию человеческого потенциала, — добавил он. — Потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные, талантливые люди, а вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития».

Владими Путин считает, что в кратчайшие сроки в России необходимо создать передовую законодательную базу, чтобы снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных. И эта база должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и технологии.

«У нас также есть все возможности, чтобы быстро внедрить сети передачи данных пятого поколения и технологии связи интернета вещей, — сказал глава государства. — Нам надо формировать собственные цифровые платформы, естественно, совместимые с глобальным информационным пространством».

По мнению первого лица государства, это позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые услуги и логистику, в том числе с использованием технологии «распределенного реестра» (блокчейна).

Что такое «Цифровая экономика»

О переходе России на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте России по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце июля 2017 г.

В ноябре 2017 г. стало известно, что для создания в России условий построения цифровой экономики планируется осуществить корректировку нормативной базы. Будут введены электронные судебные договора, электронные исковые заявления в суд, а нормативная база будет переведена в машиночитаемый вид для исполнения искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.