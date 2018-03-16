Apple остановила производство iPhone

На китайской фабрике, которая занимается производством iPhone 8 Plus, на две недели было приостановлено производство. Такое решение приняла Apple после того, как узнала, что в процессе производства использовались несертифицированные компоненты.

Остановка производства

На китайской фабрике Wistron, которая занимается выпуском iPhone, на две недели приостановлено производство iPhone 8 Plus, сообщает тайваньский китайскоязычный ресурс Commercial Times. По его данным, инициатором остановки выступила сама Apple, а причиной ее решения стало то, что используемые при производстве водонепроницаемые компоненты оказались несертифицированными. Фабрика Wistron расположена в городском уезде Куньшань в провинции Цзянсу.

Сообщение вызвало падение акций Wistron на 5% на тайваньской бирже. Как сообщает Commercial Times, руководство фабрики наказало нескольких менеджеров старшего и среднего звена в надежде вернуть доверие Apple, которая предположительно не знала об использовании неподходящих компонентов. Издание PhoneArena полагает, что дело может дойти до разрыва контракта, поскольку Apple очень серьезно относится к качеству компонентов.

Сама Wistron отрицает факт остановки производства, утверждая, что фабрика работает в обычном режиме. Также фабрика отказывается комментировать какие бы то ни было действия своего клиента — Apple.

Положение дел Wistron

Основным производителем iPhone 8 Plus является фабрика Foxconn, которая выпускает около 80% устройств этой модели. Таким образом, на долю Wistron приходится не особенно крупная доля производства, но тем не менее фабрика является вторым по значимости производителем этой модели iPhone.

Apple на две недели остановило производство iPhone 8 Plus

Последние 2-3 года выдались для Wistron достаточно тяжелыми, отмечает издание Digitimes. Консолидированная выручка компании по итогам 2017 г. достигла $28,59 млрд, продемонстрировав годовой рост на 26,7%. Чистая прибыль при этом выросла на 31,22%. Но валовая прибыль по итогам года снизилась на 1,02 процентных пункта, составив 3,78%. Маржа операционной прибыли упала на 0,2 процентных пункта до 0,71%.

Однако недавно председатель Wistron Саймон Лин (Simon Lin) сообщил, что в 2018 г. ожидается кардинальное улучшение ситуации, связанное с выпуском высокорентабельной продукции. Аналитики рынка полагают, что Лин имел в виду заказы на iPhone, сообщает Digitimes. Одновременно стало известно, что Wistron получила разрешение на строительство новой фабрики в Индии — предположительно, также для производства iPhone.

Проблемы iPhone 8

У iPhone 8, представленного в сентябре 2017 г., имеется ряд технических проблем. Через две недели после старта продаж от десятков пользователей начали поступать жалобы на раздражающее потрескивание в динамике устройства во время телефонного разговора. Эффект проявлялся нерегулярно, что дало повод говорить о его программном характере. Apple признала проблему и пообещала выпустить обновление.

Также через несколько дней после старта продаж в Тайване был зафиксирован первый случай взрыва iPhone 8 Plus в процессе зарядки. Инцидент произошел на третий день после того, как владелица приобрела аппарат — золотистую модель с 64 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор взорвавшегося iPhone 8 Plus был заряжен на 70%, и заряжался от оригинального фирменного зарядного устройства. По словам владелицы смартфона, взрыв и последовавшая за ним деформация устройства происходили на протяжении примерно трех минут. Взрыв оказался настолько сильным, что смог оторвать дисплейный модуль от корпуса смартфона.

Характеристики iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили современный стеклянный корпус, но при этом практически полностью унаследовали дизайн iPhone 7, и даже iPhone 6 образца 2014 г.

Диагональ экрана iPhone 8 составляет классические 4,7 дюйма (Retina HD, IPS, 1334×750 пикселей), у iPhone 8 Plus установлен 5,5-дюймовый экран (Retina HD, IPS, 1920×1080 пикселей); вес аппаратов – 148 г и 202 г, соответственно.

Оба устройства получили такой же 64-битный процессор A11 с архитектурой Bionic, нейронной системой и встроенным сопроцессором движения М11, как и флагманский iPhone X.

iPhone 8 получил основную камеру на 12 МП с оптикой ƒ/1.8 и 5-кратным оптическим зумом. Модель iPhone 8 Plus получила сдвоенную основную камеру по аналогии с iPhone X, но с той ключевой разницей, что объективы расположены горизонтально. Оба смартфона также пишут 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду. Обе новинки поддерживают технологию беспроводной зарядки.