Apple остановила производство iPhone
На китайской фабрике, которая занимается производством iPhone 8 Plus, на две недели было приостановлено производство. Такое решение приняла Apple после того, как узнала, что в процессе производства использовались несертифицированные компоненты.
Остановка производства
На китайской фабрике Wistron, которая занимается выпуском iPhone, на две недели приостановлено производство iPhone 8 Plus, сообщает тайваньский китайскоязычный ресурс Commercial Times. По его данным, инициатором остановки выступила сама Apple, а причиной ее решения стало то, что используемые при производстве водонепроницаемые компоненты оказались несертифицированными. Фабрика Wistron расположена в городском уезде Куньшань в провинции Цзянсу.
Сообщение вызвало падение акций Wistron на 5% на тайваньской бирже. Как сообщает Commercial Times, руководство фабрики наказало нескольких менеджеров старшего и среднего звена в надежде вернуть доверие Apple, которая предположительно не знала об использовании неподходящих компонентов. Издание PhoneArena полагает, что дело может дойти до разрыва контракта, поскольку Apple очень серьезно относится к качеству компонентов.
Сама Wistron отрицает факт остановки производства, утверждая, что фабрика работает в обычном режиме. Также фабрика отказывается комментировать какие бы то ни было действия своего клиента — Apple.
Положение дел Wistron
Основным производителем iPhone 8 Plus является фабрика Foxconn, которая выпускает около 80% устройств этой модели. Таким образом, на долю Wistron приходится не особенно крупная доля производства, но тем не менее фабрика является вторым по значимости производителем этой модели iPhone.
Последние 2-3 года выдались для Wistron достаточно тяжелыми, отмечает издание Digitimes. Консолидированная выручка компании по итогам 2017 г. достигла $28,59 млрд, продемонстрировав годовой рост на 26,7%. Чистая прибыль при этом выросла на 31,22%. Но валовая прибыль по итогам года снизилась на 1,02 процентных пункта, составив 3,78%. Маржа операционной прибыли упала на 0,2 процентных пункта до 0,71%.
Однако недавно председатель Wistron Саймон Лин (Simon Lin) сообщил, что в 2018 г. ожидается кардинальное улучшение ситуации, связанное с выпуском высокорентабельной продукции. Аналитики рынка полагают, что Лин имел в виду заказы на iPhone, сообщает Digitimes. Одновременно стало известно, что Wistron получила разрешение на строительство новой фабрики в Индии — предположительно, также для производства iPhone.
Проблемы iPhone 8
У iPhone 8, представленного в сентябре 2017 г., имеется ряд технических проблем. Через две недели после старта продаж от десятков пользователей начали поступать жалобы на раздражающее потрескивание в динамике устройства во время телефонного разговора. Эффект проявлялся нерегулярно, что дало повод говорить о его программном характере. Apple признала проблему и пообещала выпустить обновление.
Также через несколько дней после старта продаж в Тайване был зафиксирован первый случай взрыва iPhone 8 Plus в процессе зарядки. Инцидент произошел на третий день после того, как владелица приобрела аппарат — золотистую модель с 64 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор взорвавшегося iPhone 8 Plus был заряжен на 70%, и заряжался от оригинального фирменного зарядного устройства. По словам владелицы смартфона, взрыв и последовавшая за ним деформация устройства происходили на протяжении примерно трех минут. Взрыв оказался настолько сильным, что смог оторвать дисплейный модуль от корпуса смартфона.
Характеристики iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили современный стеклянный корпус, но при этом практически полностью унаследовали дизайн iPhone 7, и даже iPhone 6 образца 2014 г.
Диагональ экрана iPhone 8 составляет классические 4,7 дюйма (Retina HD, IPS, 1334×750 пикселей), у iPhone 8 Plus установлен 5,5-дюймовый экран (Retina HD, IPS, 1920×1080 пикселей); вес аппаратов – 148 г и 202 г, соответственно.
Оба устройства получили такой же 64-битный процессор A11 с архитектурой Bionic, нейронной системой и встроенным сопроцессором движения М11, как и флагманский iPhone X.
iPhone 8 получил основную камеру на 12 МП с оптикой ƒ/1.8 и 5-кратным оптическим зумом. Модель iPhone 8 Plus получила сдвоенную основную камеру по аналогии с iPhone X, но с той ключевой разницей, что объективы расположены горизонтально. Оба смартфона также пишут 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду. Обе новинки поддерживают технологию беспроводной зарядки.