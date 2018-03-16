Пентагон попросил ИТ-бизнес создать «железо» для запугивания противника

Американские военные задумались о расширении арсенала современной электронной войны и запросили беспилотники, которые смогут вещать пропаганду в недружественных США странах по телевидению, радио и телефону.

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Главное управление войск специального назначения Министерства обороны США (ГУ СпН МО США, англ. United States Special Operations Command; USSOCOM или SOCOM) обратилось к представителям индустрии высоких технологий, опубликовав список оборудования, которое оно в перспективе хотело бы приобрести.

В списке значится Micro-UAV FM, TV, and Cellular Messaging Broadcast или попросту микродрон (миниатюрный беспилотный летательный аппарат), позволяющий распространять радио и телевизионный сигналы, а также подменять собой вышки сотовой связи.

«Представьте себя государственным деятелем враждебного США государства. Ваш ужин прерывает телефонный звонок. Может быть это выгодное предложение из банка или мошенник, обещающий избавить ваш компьютер от несуществующих вирусов? Нет, в трубке звучит голос американского солдата. Он идеально изъясняется на вашем родном языке и рекомендует не оказывать сопротивления американским войскам, осуществляющим вторжение на вашу территорию. Звонок поступает не с другого мобильного телефона, а с миниатюрного дрона. И таких дронов не один, но сотни. Они опутывают вашу прекрасную страну, забивая телефонные линии, радио и телевидение тщательно продуманными пропагандистскими сообщениями. Похоже, что о чем-то подобном и мечтает SOCOM», – пишет Майкл Пек (Michael Peck), колумнист журнала The National Interest.



По мнению The National Interest, американские военные собираются использовать дронов для ведения информационной войны против правительств недружественных США государств. При проведении операции по подавлению сопротивления местного населения группа дронов сбрасывается с военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules над территорией противника, блокирует работу местной телекоммуникационной инфраструктуры и подменяет ее функциональность собственной. В результате американское командование получит возможность распространять любую информацию в радиусе действия радиовещательного оборудования беспилотников.

Требования к дрону

Заказчиком к летательному аппарату предъявляются следующие требования: дрон должен обладать небольшой массой (не более 0,45 кг), способностью к вещанию в FM (аналоговое радио), телевизионных VHF- и UHF- (высокие и ультравысокие частоты соответственно) диапазонах, возможность отправлять текстовые (SMS), мультимедийные (MMS) и экстренные широковещательные сообщения (PBS), а также совершать звонки на мобильные телефоны и транслировать предварительно записанные голосовые сообщения.

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Помимо этого, дальность работы одиночного устройства должна составлять не менее 1,6 км. Группа связанных дронов, именуемых «роем», обязана обеспечивать покрытие территории в радиусе 64 км.

SOCOM акцентирует внимание потенциальных поставщиков на том, что желаемые модели беспилотников не должны причинять вреда местному населению. Военных интересует лишь «психологический эффект» от «пропагандистских листовок XXI века».