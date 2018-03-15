Microsoft кардинально переделала дизайн электронной почты. Фото

После продолжительного периода бета-тестирования Microsoft начала перевод пользователей на новую версию Outlook.com. Обновленное веб-приложение отличается лучшей интеграцией между модулями и приятным глазу внешним видом

Новый дизайн: более удобный и «отзывчивый»

Microsoft объявила о бета-тестировании новой версии персонального информационного менеджера Outlook.com, начатого в августе 2017 г. Обновление принесло оптимизацию скорости работы и «отзывчивости» приложения. Кроме того, были визуально переработаны модули «Почта», «Календарь» и «Люди» с учетом постоянно меняющихся потребностей современного пользователя.

Процесс тестирования продлился около полугода, в результате позволив компании собрать полезные отзывы пользователей и устранить имевшиеся недочеты.

Теперь, в течение нескольких ближайших недель переработанный интерфейс станет основным для всех пользователей Outlook.com. Тем не менее, особо нетерпеливые из них имеют возможность перейти на новую версию уже сейчас, просто кликнув по переключателю «Попробовать бета-версию» в правом верхнем углу на любой из страниц веб-приложения.

Обновленная почта

Почтовые сообщения теперь поддерживают категоризацию. Пользователь может присвоить каждому письму в своем почтовом ящике один или несколько тегов произвольного имени и цвета. Такой подход к организации почты значительно упрощает поиск нужных сообщений.

Новые возможности персонализации позволяют изменить тему оформления и прочие параметры почтового ящика всего одним кликом благодаря панели «Экспресс-параметры».

Интеграция между Skype и почтовым клиентом в новой версии Outlook.com

Кроме того, Microsoft улучшила интеграцию почты со Skype и внешними дополнениями. Таким образом, пользователь имеет возможность вести переписку в чате Skype или совершать звонки непосредственно в процессе чтения почты. Популярные дополнения, такие как PayPal, Trello и Evernote, также доступны из почты.

Оптимизированный календарь

Календарь Outlook.com получил более современный дизайн. Добавление нового события в календарь более не требует открытия нового окна. Приложение также попытается автоматически подобрать подходящий событию значок, коллекция которых, ко всему прочему, стала шире.

Новый календарь в Outlook.com

Работа с альтернативными календарями стала еще проще. Готовые календари позволяют следить за телевизионной программой или расписанием игр любимых спортивных команд.

Улучшенный модуль «Люди»

Microsoft привела карточки профилей контактов к единому для всех своих продуктов внешнему виду, а также позволила добавлять больше различной информации о контактах, такой как дни рождения, заметки или фотографии. Помимо этого, появилась возможность создавать списки избранных контактов.

Отдельного внимания заслуживает более тесная интеграция между списком контактов и почтовым модулем. Пользователю теперь достаточно клика по имени контакта, чтобы посмотреть историю переписки с ним или отправить новое сообщение.