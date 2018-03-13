Новейшие процессоры AMD не работают с самой популярной версией Windows

Обладатели процессоров Ryzen оказались в сложной ситуации после того, как выяснилось, что новейшие процессоры AMD не работают с Windows 7.

«Синий экран смерти» вместо высокой производительности

На известном новостном ресурсе Reddit и официальном форуме AMD стали появляться жалобы от пользователей, столкнувшихся с трудностями при установке Windows 7 на системах, базирующихся на новых процессорах AMD поколения Raven Ridge — Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G со встроенным графическим ускорителем (APU). Проблема заключается в появлении так называемого «синего экрана смерти» или BSOD даже после «чистой» установки системы с официального DVD.

Сообщение об ошибке содержит информацию о том, что BIOS (базовая система ввода/вывода) материнской платы не полностью поддерживает ACPI (усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием).

Несмотря на все старания Microsoft по продвижению Windows 10, «семерка» по-прежнему остается не только самой популярной версией Windows, но и просто самой распространенной операционной системой для настольных компьютеров и ноутбуков. По данным LiveInternet 54% всех компьютеров русскоговорящих посетителей работают под управлением Windows 7. Что касается зарубежных пользователей интернета, NetMarketShare оценивает долю Windows 7 в 44,62% персональных компьютеров по сравнению с 29,98% приходящихся на машины с Windows 10. Статистика, собранная StatCounter демонстрирует примерно одинаковые данные популярности (43,54% и 41,55% у Windows 7 и 10 соответственно), а также наметившийся тренд на небольшое снижения количества пользователей Windows 10 в марте по сравнению с февралем 2018 г.

Таким образом, все еще самая популярная операционная система Windows 7 (по данным NetMarketShare эта версия Windows установлена на 44,62% десктопов по сравнению с Windows 10, на долю которой приходится лишь 28,98% машин) оказывается неработоспособной в сочетании с новейшими процессорами AMD.



Процессор AMD Ryzen 5

По-видимому именно APU гибридных процессоров Ryzen является источником проблемы. Однако же, судя по отзывам пользователей, использование дискретного видеоадаптера вместо встроенного в процессор ситуацию не исправляет.

Кто виноват и что делать?

Не помогают и обращения в службу поддержки популярных производителей материнских плат. Так, пользователь Reddit под именем roflmaono пообщался со специалистами технической поддержки компании ASRock, в итоге получив совет связаться с производителем процессора, несмотря на то, что сообщение об ошибке содержит упоминание BIOS – микросхемы, располагающейся именно на материнской плате.



«Синий экран смерти» (BSOD), опубликованный одним из пользователей на официальном форуме AMD

Не исключено, что случившееся вообще не является багом. Напомним, что еще в 2016 г. Microsoft заявляла о том, что системы Windows 7 и Windows 8 не будут поддерживать процессоры AMD Zen и Intel Kaby Lake, перестав выпускать обновления и исправления для систем на базе этих процессоров. Таким образом Microsoft простимулировала обладателей нового мощного оборудования переходить на Windows 10.

Учитывая закрытый характер операционной системы Windows, для решения проблемы необходимо тесное сотрудничество производителей оборудования и Microsoft. Тем не менее, компании AMD и Microsoft пока никак не отреагировали на многочисленные жалобы пользователей. Последним ничего не остается кроме как либо мигрировать на Windows 10, либо ожидать выхода исправлений, которых может и вовсе не быть в планах.