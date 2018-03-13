Новейшие процессоры AMD не работают с самой популярной версией Windows
«Синий экран смерти» вместо высокой производительности
На известном новостном ресурсе Reddit и официальном форуме AMD стали появляться жалобы от пользователей, столкнувшихся с трудностями при установке Windows 7 на системах, базирующихся на новых процессорах AMD поколения Raven Ridge — Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G со встроенным графическим ускорителем (APU). Проблема заключается в появлении так называемого «синего экрана смерти» или BSOD даже после «чистой» установки системы с официального DVD.
Сообщение об ошибке содержит информацию о том, что BIOS (базовая система ввода/вывода) материнской платы не полностью поддерживает ACPI (усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием).
Несмотря на все старания Microsoft по продвижению Windows 10, «семерка» по-прежнему остается не только самой популярной версией Windows, но и просто самой распространенной операционной системой для настольных компьютеров и ноутбуков. По данным LiveInternet 54% всех компьютеров русскоговорящих посетителей работают под управлением Windows 7. Что касается зарубежных пользователей интернета, NetMarketShare оценивает долю Windows 7 в 44,62% персональных компьютеров по сравнению с 29,98% приходящихся на машины с Windows 10. Статистика, собранная StatCounter демонстрирует примерно одинаковые данные популярности (43,54% и 41,55% у Windows 7 и 10 соответственно), а также наметившийся тренд на небольшое снижения количества пользователей Windows 10 в марте по сравнению с февралем 2018 г.
Таким образом, все еще самая популярная операционная система Windows 7 (по данным NetMarketShare эта версия Windows установлена на 44,62% десктопов по сравнению с Windows 10, на долю которой приходится лишь 28,98% машин) оказывается неработоспособной в сочетании с новейшими процессорами AMD.
По-видимому именно APU гибридных процессоров Ryzen является источником проблемы. Однако же, судя по отзывам пользователей, использование дискретного видеоадаптера вместо встроенного в процессор ситуацию не исправляет.
Кто виноват и что делать?
Не помогают и обращения в службу поддержки популярных производителей материнских плат. Так, пользователь Reddit под именем roflmaono пообщался со специалистами технической поддержки компании ASRock, в итоге получив совет связаться с производителем процессора, несмотря на то, что сообщение об ошибке содержит упоминание BIOS – микросхемы, располагающейся именно на материнской плате.
Учитывая закрытый характер операционной системы Windows, для решения проблемы необходимо тесное сотрудничество производителей оборудования и Microsoft. Тем не менее, компании AMD и Microsoft пока никак не отреагировали на многочисленные жалобы пользователей. Последним ничего не остается кроме как либо мигрировать на Windows 10, либо ожидать выхода исправлений, которых может и вовсе не быть в планах.