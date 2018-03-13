Apple впервые разрешила заряжать свои компьютеры через чужие аксессуары

Apple разрешила сторонним производителем выпускать переходники с Lightning на порт 3,5 мм, а также устанавливать розетки USB-C на аксессуары, которые они делают для Mac. Это значит, что Mac можно будет заряжать через эти аксессуары от кабеля USB-C.

Новые спецификации

Сторонние производители аксессуаров для устройств Apple получили возможность встраивать в свои продукты розетки USB-C, а также выпускать переходники с разъема Lightning на порт 3,5 мм. Речь идет о производителях, которые работают в рамках программы «Сделано для iPhone/iPad/iPod» — Made-for-iPhone/iPad/iPod (MFi). Apple только что обновила спецификации для программы, в связи с чем у производителей и появились указанные возможности, сообщает издание 9to5Mac.

Таким образом, iPhone и iPad можно будет подключать к стандартным наушникам или аудиосистемам с помощью стороннего переходника. Также, поскольку в сторонних сертифицированных аксессуарах теперь появятся порты USB-C, эти аксессуары можно будет подключать к различным зарядным устройствам и адаптерам питания, которые уже могут иметься у пользователя, и таким образом снабжать энергией Mac.

9to5Mac пишет, что изменения в спецификациях были произведены в начале 2018 г., однако производители аксессуаров пока не воспользовались открывшимися возможностями.

Переходники с Lightning на USB-C

Ресурс The Verge отмечает, что Apple все еще не дала официального разрешения сторонним производителем выпускать самый полезный для пользователей аксессуар — переходники с порта Lightning на USB-C. Такие переходники пока что производит только сама Apple, их стоимость варьируется от $25 до $35.

Apple разрешила сторонним производителем выпускать новые переходники для своей техники

Пользователи часто прибегают к переходникам с Lightning на USB-C для зарядки iPhone, предпочитая эти переходники стандартному зарядному устройству, поскольку они обеспечивают более высокую скорость зарядки, пишет издание. Соответственно, владельцы iPhone охотно тратятся на этот аксессуар. Появление альтернативы от сторонних производителей за меньшие деньги будет означать потерю дохода для Apple.

Качество зарядок Apple

Зарядные устройства Apple известны своим невысоким качеством, на которое пользователи массово жалуются на тематических форумах. По словам некоторых из них, за два года пользования Mac вполне нормально сменить три зарядных устройства к нему, так как средний срок службы зарядки составляет семь-восемь месяцев. По гарантии Apple зарядное устройство не меняет.

Ресурс Thrillist отмечает, что с зарядными устройствами для iPhone дела обстоят примерно так же — их приходится менять чаще, чем раз в год. Издание объясняет это отчасти тем, что при создании подобных аксессуаров Apple обращает внимание в первую очередь на элегантный, лаконичный дизайн, удаляя ради этого из конструкции неэстетичные детали — например, те, которые предохраняют провода от перетирания в местах сгибов.