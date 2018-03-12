Lenovo привезла в Россию дешевые бизнес-ноутбуки. Цены

Новое семейство ноутбуков Lenovo V330 для профессионалов малого бизнеса представлено 14- и 15,6-дюймовыми моделями с повышенной производительностью и автономностью.

Портативные ПК для российского малого бизнеса

Компания Lenovo представила в России серию ноутбуков V330 для бизнес-профессионалов. Новинки, по мнению производителя, сочетают современный дизайн, высокую производительность, надежность и технологии защиты информации.

В серию Lenovo V330 вошли модели с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма, оснащенные процессорами восьмого поколения Intel Core i7, сканерами отпечатков пальцев, до 20 ГБ оперативной памяти, дискретными видеокартами и технологией быстрой зарядки батареи.

Выносливость ноутбуков серии V330, по данным производителя, изучена в ходе серии тестов, включивших проверки на устойчивость к сотрясениям, вибрациям, изменениям температуры, сдавливанию, а также испытания долговечности клавиатуры и петель крышки.

Технические особенности

Все модели новой серии выполнены в тонком корпусе черного или серого графитного оттенка со специальным шарниром, позволяющим открывать ноутбук на 180°. Габариты ноутбуков составляют 375×253×22,3 мм и 343×247×20,3 мм, вес от 1,55 и 1,8 кг для моделей с диагональю экрана 14 и 15,6 дюйма соответственно.

15-дюймовая версия Lenovo V330 в корпусе графитного оттенка

Ноутбуки Lenovo V330 получили дополнительные функциональные удобства, такие как защищенная от влаги клавиатура, опциональная подсветка клавиатуры и цельный тачпад.

Ноутбуки также получили двойной встроенный микрофон, прошедший сертификацию Skype, и динамики, гарантирующие чистый звук во время видеоконференций.

Корпус Lenovo V330 раскрывается на 180 градусов

Ноутбуки семейства Lenovo V330 оснащаются 14-дюймовыми и 15,6-дюймовыми дисплеями с разрешением Full DH (1920×1080 точек) или HD (1366×768 точек), с антибликовым покрытием.

Дизайн Lenovo V330 с 15,6-дюймовым дисплеем

Серия V330 выполнена на новейших процессорах Intel Core i7 или Core i5 восьмого поколения вплоть до 4-ядерных версий. Ноутбуки используют встроенную в процессор Intel графическую подсистему или оснащаются дискретными видеокартами AMD Radeon 530 с 2 ГБ видеопамяти GDDR5.

Ноутбуки V330 поддерживают до 20 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц, оснащаются накопителями SSD емкостью до 512 ГБ, жесткими дисками емкостью до 1 ТБ со скоростью вращения шпинделя до 7200 об/мин или 2 ТБ со скоростью вращения шпинделя до 5400 об/мин. Опционально предусмотрена поддержка до двух накопителей.

Интерфейсы ноутбуков Lenovo V330

Весь модельный ряд V330 поставляется с портами VGA, HDMI, кардридером «4 в 1», сетевым разъемом RJ45, аудио-выходом, а также одним стандартным портом USB 3.0 и одним портом USB 3.0 с технологией Always On, одним портом USB 3.1 с разъемом Type-C и одним портом USB 2.0 с дополнительной батареей Ultrabay. Опционально также доступны модели с полнофункциональным универсальным портом USB 3.1 Type-C (USB 3.1 Gen1 + DP + PD). Беспроводные сети представлены конфигурацией 1×1 Wi-Fi AC и Bluetooth 4.1, или 2×2 AC Wi-Fi и Bluetooth 4.1.

Ноутбуки Lenovo V330 с диагональю экрана 14 и 15,4 дюйма

В дополнение, все новые ноутбуки оснащены встроенной камерой на 0,3 МП с разрешением 720 p с механической крышкой для соблюдения конфиденциальности.

Безопасность устройств



Безопасность в работе обеспечивается прошивкой TPM 2.0, сканером отпечатков пальцев, а также слотом замка Kensington MiniSaver. Опционально также доступно наличие дополнительной защиты Active Protection System.

Механическая защитная шторка на камере Lenovo V330

Все ноутбуки семейства Lenovo V330 поставляются с предустановленной операционной системой семейства Microsoft Windows, вплоть до версии Windows 10 Pro.

Слот под DVD-привод в 15,4-дюймовых Lenovo V330

Для ноутбуков с диагональю экрана 15,6 дюйма также опционально доступно оснащение оптическим приводом DVD с функциями чтения и записи.

Автономность работы

Ноутбуки в стандартной комплектации поставляются с батареей емкостью 30 или 39 Втч, что обеспечивает до 6 или 8 часов автономной работы соответственно. Опционально для заказа также доступна дополнительная батарея Ultrabay емкостью 39 Втч.

Эргономика клавиатуры ноутбуков серии Lenovo V330

Все модели поддерживают технологию быстрой зарядки QuickCharge, восполняющую заряд стандартного аккумулятора на 50% всего за 30 минут, или на 80% номинальной емкости батареи за 1 час зарядки.

Доступность и цены

Ноутбуки корпоративного класса Lenovo V330 будут продаваться по предварительным заказам через дистрибьюторскую сеть Lenovo с марта 2018 г. Рекомендованные производителем цены, судя по данным российского сайта компании, начинаются от 27 700 руб. за модели с диагональю экрана 14 дюймов, и от 28 840 руб. для моделей с диагональю экрана 15,4 дюйма.