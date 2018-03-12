Lenovo привезла в Россию дешевые бизнес-ноутбуки. Цены
Портативные ПК для российского малого бизнеса
Компания Lenovo представила в России серию ноутбуков V330 для бизнес-профессионалов. Новинки, по мнению производителя, сочетают современный дизайн, высокую производительность, надежность и технологии защиты информации.
В серию Lenovo V330 вошли модели с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма, оснащенные процессорами восьмого поколения Intel Core i7, сканерами отпечатков пальцев, до 20 ГБ оперативной памяти, дискретными видеокартами и технологией быстрой зарядки батареи.
Выносливость ноутбуков серии V330, по данным производителя, изучена в ходе серии тестов, включивших проверки на устойчивость к сотрясениям, вибрациям, изменениям температуры, сдавливанию, а также испытания долговечности клавиатуры и петель крышки.
Технические особенности
Все модели новой серии выполнены в тонком корпусе черного или серого графитного оттенка со специальным шарниром, позволяющим открывать ноутбук на 180°. Габариты ноутбуков составляют 375×253×22,3 мм и 343×247×20,3 мм, вес от 1,55 и 1,8 кг для моделей с диагональю экрана 14 и 15,6 дюйма соответственно.
Ноутбуки Lenovo V330 получили дополнительные функциональные удобства, такие как защищенная от влаги клавиатура, опциональная подсветка клавиатуры и цельный тачпад.
Ноутбуки также получили двойной встроенный микрофон, прошедший сертификацию Skype, и динамики, гарантирующие чистый звук во время видеоконференций.
Ноутбуки семейства Lenovo V330 оснащаются 14-дюймовыми и 15,6-дюймовыми дисплеями с разрешением Full DH (1920×1080 точек) или HD (1366×768 точек), с антибликовым покрытием.
Серия V330 выполнена на новейших процессорах Intel Core i7 или Core i5 восьмого поколения вплоть до 4-ядерных версий. Ноутбуки используют встроенную в процессор Intel графическую подсистему или оснащаются дискретными видеокартами AMD Radeon 530 с 2 ГБ видеопамяти GDDR5.
Ноутбуки V330 поддерживают до 20 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц, оснащаются накопителями SSD емкостью до 512 ГБ, жесткими дисками емкостью до 1 ТБ со скоростью вращения шпинделя до 7200 об/мин или 2 ТБ со скоростью вращения шпинделя до 5400 об/мин. Опционально предусмотрена поддержка до двух накопителей.
Весь модельный ряд V330 поставляется с портами VGA, HDMI, кардридером «4 в 1», сетевым разъемом RJ45, аудио-выходом, а также одним стандартным портом USB 3.0 и одним портом USB 3.0 с технологией Always On, одним портом USB 3.1 с разъемом Type-C и одним портом USB 2.0 с дополнительной батареей Ultrabay. Опционально также доступны модели с полнофункциональным универсальным портом USB 3.1 Type-C (USB 3.1 Gen1 + DP + PD). Беспроводные сети представлены конфигурацией 1×1 Wi-Fi AC и Bluetooth 4.1, или 2×2 AC Wi-Fi и Bluetooth 4.1.
В дополнение, все новые ноутбуки оснащены встроенной камерой на 0,3 МП с разрешением 720 p с механической крышкой для соблюдения конфиденциальности.
Безопасность устройств
Безопасность в работе обеспечивается прошивкой TPM 2.0, сканером отпечатков пальцев, а также слотом замка Kensington MiniSaver. Опционально также доступно наличие дополнительной защиты Active Protection System.
Все ноутбуки семейства Lenovo V330 поставляются с предустановленной операционной системой семейства Microsoft Windows, вплоть до версии Windows 10 Pro.
Для ноутбуков с диагональю экрана 15,6 дюйма также опционально доступно оснащение оптическим приводом DVD с функциями чтения и записи.
Автономность работы
Ноутбуки в стандартной комплектации поставляются с батареей емкостью 30 или 39 Втч, что обеспечивает до 6 или 8 часов автономной работы соответственно. Опционально для заказа также доступна дополнительная батарея Ultrabay емкостью 39 Втч.
Все модели поддерживают технологию быстрой зарядки QuickCharge, восполняющую заряд стандартного аккумулятора на 50% всего за 30 минут, или на 80% номинальной емкости батареи за 1 час зарядки.
Доступность и цены
Ноутбуки корпоративного класса Lenovo V330 будут продаваться по предварительным заказам через дистрибьюторскую сеть Lenovo с марта 2018 г. Рекомендованные производителем цены, судя по данным российского сайта компании, начинаются от 27 700 руб. за модели с диагональю экрана 14 дюймов, и от 28 840 руб. для моделей с диагональю экрана 15,4 дюйма.