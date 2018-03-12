Арестован глава крупнейшей компании по выпуску непрослушиваемых смартфонов

ФБР арестовало главу Phantom Secure — компании, которая создает непрослушиваемые смартфоны на базе BlackBerry и Android. Бюро утверждает, что компания кастомизирует аппараты специально под нужды наркоторговцев и прекрасно знает, что ее клиентами являются преступники.

Арест Винсента Рамоса

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало владельца канадской компании Phantom Secure, которая занимается кастомизацией BlackBerry и Android смартфонов, превращая их в полностью безопасные, непрослушиваемые и неотслеживаемые устройства. Об этом со ссылкой на судебные документы и источники, знакомые с ситуацией, сообщает ресурс Motherboard. На своем рынке Phantom Secure является одной из наиболее успешных и уважаемых компаний, занятых созданием безопасных смартфонов, отмечает издание.

Как следует из искового заявления, поданного против гендиректора Phantom Secure Винсента Рамоса (Vincent Ramos) в суд Южного округа штата Калифорния, ответчик обвиняется в соучастии и пособничестве корпоративному рэкету и распространению наркотиков.

Речь идет не только о том, что смартфоны, модифицированные в Phantom Secure, используются представителями преступных кругов — в этом случае компания была бы виновна не больше, чем производители этих смартфонов. Вместо этого ФБР утверждает, что Phantom Secure была специально создана для осуществления и вспомоществования криминальной деятельности. Автором иска является специальный агент ФБР Николас Чевирон (Nicholas Cheviron).

Смартфоны Phantom Secure

В своем иске Чевирон утверждает, что именно смартфоны Phantom Secure использовались участниками широко известного наркокартеля Синалоа. Кроме того, эти аппараты приобретало руководство других транснациональных криминальных группировок. По данным источника Motherboard, смартфоны от Phantom Secure можно приобрести в Мексике, на Кубе и в Венесуэле. В числе прочих организаций ими пользуются члены крупного мотоклуба «Ангелы ада».

ФБР арестовало гендиректора крупнейшей компании по выпуску непрослушиваемых смартфонов

По оценке Чевирона, во всем мире в настоящий момент используется около 20 тыс. аппаратов Phantom Secure, около половины из них работает в Австралии. Это приносит компании «десятки миллионов долларов» выручки. Как показало расследование, электронные почтовые адреса некоторых клиентов Phantom Secure связаны с насильственной преступностью. В пример в иске приводятся адреса Leadslinger, the.cartel, trigger-happy и knee_capper9.

Модификация аппаратов

В процессе модификации смартфонов специалисты Phantom Secure удаляют из аппаратов микрофоны, камеры, GPS-чипы, а также стандартные браузеры и мессенджеры, сообщает ФБР. Затем на устройства устанавливается программа Pretty Good Privacy (PGP), которая позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями через зарубежные серверы, в частности, находящиеся в Гонконге и Панаме. Если смартфон Phantom Secure попадает в руки властей, у компании есть возможность удаленно стереть с него информацию.

В ходе расследования сотрудник Королевской канадской конной полиции, изображавший под прикрытием наркодельца, приобрел такой смартфон. Затем он поинтересовался у Phantom Secure, можно ли пересылать через это устройство сообщения о доставке наркотика метилендиоксиметамфетамина (МДМА) в Монреаль. Компания ответила на это, что да, можно, без проблем. Также сотрудники полиции, работавшие под прикрытием, выяснили у компании, что она может удалить данные с аппарата наркоторговца, арестованного правоохранительными органами.

Другие доказательства

Во время расследования несколько агентов, изображавших наркодельцов, встретились с Винсентом Рамосом в Лас-Вегасе в феврале 2017 г. В ходе беседы о смартфонах Phantom Secure и их использовании в наркобизнесе Рамос отметил: «Мы сделали их именно для этого, в том числе».

Подкрепляя свои обвинения, ФБР ссылается на показания двух настоящих наркоторговцев, согласившихся сотрудничать со следствием. Имя одного из них не разглашается — в обвинительном акте указано только то, что он являлся участником картеля Синалоа, за что и был осужден. Другим свидетелем выступил наркоторговец Марк Эмерсон (Marc Emerson), скончавшийся от передозировки в июне 2017 г. Оба были клиентами Phantom Secure и использовали смартфоны компании для ведения наркобизнеса, утверждает ФБР. В частности, с помощью этих устройств одним из свидетелей якобы была организована поставка 5 кг кокаина. Этот факт и дал бюро возможность обвинить Рамоса в соучастии в распространении наркотиков.