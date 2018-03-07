Российский лидер внедрения OpenText вырос за год в 2,5 раза

В 2017 г. компания «АйДи – технологии управления» показала рост на 150%. Основными занятиями интегратора в минувшем году были ECM-внедрения на базе платформы OpenText Documentum и собственной Documino, а также работа с платформами SAP и «1С». Компания получила статус авторизованного партнера SAP по облачным продуктам.

Рост в 2,5 раза

По итогам 2017 г. российский системный интегратор «АйДи – технологии управления» зафиксировал рост на 150% по сравнению с 2016 г. Примерно половина выручки была получена от систем электронного документооборота (СЭД) — по большей части компания занималась обслуживанием и модификацией внедренных до этого систем, в основном в крупном промышленном и государственном секторах.

По словам Романа Коновалова, гендиректора «АйДи – технологии управления», крупные компании уже в основном завершили переход на безбумажный документооборот, и теперь занимаются обновлением установленных систем, расширением их функциональности и увеличением количества вовлеченных пользователей. Системы по управлению корпоративным контентом (ECM) развиваются в сторону совершенствования обработки данных. В работу включаются новые форматы, такие как инженерные чертежи или данные промышленных датчиков.

Штат «АйДи – технологии управления» вырос в 2017 г. на 5% и сейчас насчитывает 132 сотрудника. Как и ранее, в минувшем году компания сотрудничала в основном с крупными федеральными нефтегазовыми и электроэнергетическими предприятиями.

Напомним, в рейтинге «CNews Services: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России 2017» компания «АйДи – технологии управления» занимает 35 место, а в рейтинге «CNews Сonsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты в России 2017» — 34 место.

OpenText и Documino

Около половины проектов, которые «АйДи – технологии управления» начала в 2017 г., работают на платформах OpenText и на базе разработанной собственными силами СЭД-платформы Documino. Documino была создана на основе свободного ПО. Платформа прошла государственную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и была испытана в ходе реализации проекта для крупной электроэнергетической компании, сообщает «АйДи – технологии управления». Компания намерена доработать Documino под требования энергетического сектора и внести продукт в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи.

Крупные российские компании в основном завершили переход на электронный документооборот

В 2017 г. «АйДи – технологии управления» продолжала заниматься внедрением ECM-решений на базе платформы OpenText Documentum. Компания стала лидером года среди интеграторов и реселлеров продукции канадского разработчика OpenText в России, добившись самых высоких показателей по реализации ПО и количеству проектов на базе платформ OpenText. Помимо этого, «АйДи – технологии управления» получила статус золотого партнера OpenText Documentum. Напомним, OpenText приобрела Documentum в сентябре 2016 г. в ходе покупки ECD-подразделения Dell EMC за $1,6 млрд.

Другие направления

Помимо этого в 2017 г. «АйДи – технологии управления» занималась внедрением систем управления ресурсами и производственными активами предприятий. Порядка 40% проектов этого направления базировались на платформе SAP. На долю платформ «1С» пришлось около 10%. Компания отмечает, что в минувшем году ей удалось стать авторизованным партнером по облачным решениям SAP в России.

Из новых направлений, которые «АйДи – технологии управления» развивала в 2017 г., компания отмечает интеграцию и разработку собственных решений, основанных на свободном ПО. Интегратор сообщает, что заказчики заинтересованы в единых системах, предоставляющих доступ к любой информации на предприятии и возможность управления ею без необходимости переключаться между разными интерфейсами. Также приветствуется возможность заходить в систему с разных устройств в разных точках. По словам Коновалова, в 2018 г. приоритетным для «АйДи – технологии управления» станет создание именно таких систем.

Коновалов также отмечает, что использование отечественных решений, созданных на основе свободного ПО, не только позволяет заказчику сэкономить на лицензионных отчислениях, но и дает возможность работать с полностью локализованным в России продуктом, выполняя программу импортозамещения.