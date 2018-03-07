Конференция CNews «Большие данные 2018»
19 апреля 2018 г. CNews проводит конференцию «Большие данные 2018».
19 апреля 2018 г. CNews приглашает принять участие в конференции «Большие данные 2018».
Регистрация доступна по ссылке.
Вопросы к обсуждению:
- Как развивается мировой рынок больших данных?
- Какие значимые проекты появились на нем в 2017 г.?
- Как развивался российский рынок больших данных в 2017 г.?
- Какие крупные проекты были реализованы на российском рынке?
- Какие сложности возникают в ходе проектов в области больших данных?
- Готовы ли заказчики рассказать об эффективности использования больших данных?
- Насколько конкурентоспособны российские разработки в области больших данных?
- Появились ли на рынке специалисты в области обработки больших данных?
- В каких отраслях наиболее востребованы проекты в области больших данных?
- Какова роль больших данных в создании цифровой экономики?
- Каковы перспективы развития рынка больших данных в России в 2018 г.?
Участие в мероприятии подтвердили:
Владимир Чернаткин, куратор проектов больших данных и Интернета вещей, СИБУР;
Борис Рабинович, директор Центра Компетенций развития BI технологий, «Сбербанк-Технологии»;
Сергей Спевак, советник президента по вопросам IT, «Снежная королева»;
Влад Левинас, директор департамента аналитики и отчетности, Senukai, Литва;
Александр Куликов, руководитель отдела BI, Bayer.
Приглашены для участия:
Жанна Строевская, начальник управления корпоративных данных, УК «Полюс»;
Сергей Портнягин, начальник отдела хранилищ данных, отчетности и BI, Райффайзенбанк;
Вадим Марков, руководитель функциональной группы хранения данных, ТК «Мегаполис»;
Алексей Тюренков, руководитель отдела DataWarehouse & BI. УИТ, «Спортмастер»;
Сергей Орешкин, директор по системам отчетности и анализа данных, Zoloto 585;
Владимир Иванов, CIO Vinesis;
Антон Сорокин, аналитик BigData, «Эльдорадо»;
Анатолий Сулин, главный руководитель направления Центр BI, Альфа-банк;
Гарегин Налгранян, BI & Data Business Partner, «Марс»;
Петр Иванов, BI and IT manager Russia and CIS, «Ипсен Фарма»;
Андрей Третьяков, эксперт в области интеграции данных, PepsiCo;
Евгений Середенко, начальник управления сопровождения BI, Альфа-банк;
Анатолий Чаленко, директор Департамента информационных технологий, «Русагротранс»;
Дмитрий Семенов, директор по ИТ, Страховая компания «МетЛайф»;
Сергей Шеленцов, руководитель службы поддержки и развития систем бизнес-аналитики и отчетности, «Вымпелком»;
Сергей Федечкин, руководитель управления по аналитике и BigData, ГК «Мегаполис»;
Александр Городный, руководитель отдела управления данными, «Инвитро-ИТ»;
Роман Телышев, начальник Управления базами клиентских данных, «ВТБ Страхование»;
Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, «Май»;
Елена Петухова, руководитель информационно-аналитического управления, НПФ «Нефтегарант»;
Светлана Бова, директор департамента аналитических систем, Росбанк;
Максим Шляпнев, ИТ-директор Silwerhof;
Алексей Черников, директор по ИТ, «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»;
Михаил Жаданов, начальник отдела BI, «Адидас».
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: ayvazov@rbc.ru, Армен Айвазов.