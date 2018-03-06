Meizu обрушила в России цены на свои смартфоны. Размеры скидок

Meizu объявила о снижении цен на популярные модели смартфонов в России. Скидки на отдельные модели составляют 2000 рублей.

Весеннее снижение

Российское представительство компании Meizu объявило о снижении цен на четыре популярных модели смартфонов в среднем и бюджетном ценовых сегментах.

Снижение цен затронуло смартфоны Meizu M6 Note, Meizu M6, Meizu M5 Note и Meizu M5s. Скидки на отдельные модели в зависимости от объема оперативной и встроенной памяти составили от 1000 до 2000 руб.

Meizu M6 Note

Смартфон Meizu M6 Note оснащен 5,5-дюймовым экраном на матрице GFF с разрешением 1920x1080 пикселей, процессором Snapdragon 625 с графикой Adreno 506 и поставляется в розницу с 3 ГБ или 4 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR3, с 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ встроенной памяти.

Дизайн смартфона Meizu M6 Note

Смартфон оснащен батареей емкостью 4000 мАч и поддерживает карты памяти microSD емкостью до 128 ГБ. Аппарат доступен в рознице в черном, синем и золотом цветах корпуса.

Сдвоенная основная камера смартфона Meizu M6 Note

Meizu M6 Note оснащен двойной (12 МП + 5 МП) основной камерой с двойным автофокусом и селфи-камерой на 16 МП, а также двухцветной вспышкой для обоих систем. Аппарат оснащен комбинированным слотом под две nanoSIM-карты или одну nanoSIM-карту и карту microSD.

Новая рекомендованная производителем цена на смартфон Meizu M6 Note 3 ГБ +16 ГБ в России составляет 13 990 руб. (до снижения 14 990 руб.), Meizu M6 Note 3 ГБ + 32 ГБ 16 990 руб. (15 990 руб.), на Meizu M6 Note 4 ГБ + 64 ГБ 19 990 руб. (18 990 руб.).

Meizu M6

Meizu M6 представляет собой компактный смартфон в тонком корпусе, с фронтальной камерой на 8 МП и основной камерой на 13 МП с PDAF-автофокусом и двухтональной вспышкой.

Смартфон оснащается батареей емкостью 3070 мАч и доступен в рознице в черном, синем, золотом и серебристом цветах корпуса. Аппарат оснащен 5,2-дюймовым экраном с разрешением 1280x720 пикселей, 8-ядерным процессором MediaTek MT6750, 2 ГБ или 3 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR3, 16 ГБ или 32 ГБ встроенной памяти, с поддержкой карт памяти microSD емкостью до 128 ГБ.

Дизайн смартфона Meizu M6

Смартфон Meizu M6 2 ГБ +16 ГБ теперь доступен по цене 8 990 руб. (ранее 10 990 руб.), модель Meizu M6 3 ГБ +32 ГБ по цене 12 990 руб. (ранее 10 990 руб.).

Meizu M5 Note

Meizu M5 Note – это смартфон в металлическом корпусе с 5,5-дюймовым Full HD экраном, батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, основной на 13 МП и фронтальной на 5 МП камерами.

Смартфон Meizu M5 Note в серебристом корпусе

Аппарат выполнен на 8-ядерном процессоре Helio P10 с графикой Mali-T860 и поставляется с 3 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR3, 16 ГБ или 32 ГБ встроенной памяти, с поддержкой карт памяти microSD емкостью до 128 ГБ в корпусе черного, серебристого или золотого цвета.

Смартфон Meizu M5 Note с накопителем на 16 ГБ теперь доступен по цене 10 990 руб. (ранее 12 990 руб.), Meizu M5 Note с накопителем на 32 ГБ по 13 990 руб. (12 990 руб.).

Meizu M5s

Meizu M5s – компактный смартфон в металлическом корпусе со встроенной батареей на 3000 мАч и поддержкой быстрой зарядки, с основной на 13 МП и фронтальной на 5 МП камерами, со сканером отпечатков mTouch.

Meizu M5s выполнен на 8-ядерном процессоре MediaTek MT6753 с графикой Mali-T720, оснащен 3 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR3, накопителем на 16 ГБ или 32 ГБ , поддержкой карт памяти microSD до 128 ГБ.

Компактный смартфон Meizu M5s

Смартфон оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1280x720 пикселей и поставляется в корпусе цвета «черный», «серебристый», «золотой» или «розовое золото».

Версия Meizu M5s с накопителем на 16 ГБ теперь доступна по цене 8 990 руб. (ранее 10 990 руб.), вариант Meizu M5s 32 ГБ по цене 12 990 руб. (10 990 руб.).