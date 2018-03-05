Работа турфирмы была парализована из-за ИТ-диверсии

В Санкт-Петербурге завершено расследование по делу сотрудника местной турфирмы, который после увольнения уничтожил базу данных компании из-за конфликта с ИТ-директором. Поскольку правонарушение классифицируется как совершенное «из корыстной заинтересованности», обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.

Уничтоженная база

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершило расследование уголовного дела, заведенного на бывшего сотрудника петербургской туристической фирмы, который уничтожил базу данных собственной компании. В базе содержалась информация, необходимая для доступа сотрудников турфирмы в офис. Мотивом к уничтожению данных послужил конфликт злоумышленника с руководителем ИТ-отдела, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 14 февраля 2017 г. На тот момент обвиняемого только что уволили из турфирмы. Для уничтожения базы данных он использовал свой ПК, откуда имелся доступ к серверу компании, где хранилась база. Пока что злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Рассмотрением дела займется Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Возможное наказание

Поскольку следствие окончено, обвиняемый сможет предстать перед судом по статье 272 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за неправомерный доступ к охраняемой законом информации, в том числе из корыстной заинтересованности — именно так классифицировало обвинение его проступок.

Как таковой неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, если в результате эта информация была скопирована, изменена или уничтожена, влечет за собой штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Как вариант, возможно лишение или ограничение свободы на срок до двух лет, или принудительные работы той же продолжительности, или исправительные работы сроком до года.

За уничтожение базы данных бывшего работодателя сотруднику турфирмы грозит до 4 лет тюрьмы

Однако, если это же правонарушение причинило крупный ущерб или было совершено из корыстной заинтересованности, то штраф варьируется от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или же равняется доходу осужденного за период от одного года до двух лет. Срок принудительных либо исправительных работ, а также ограничения или лишения свободы в этом случае возрастает до четырех лет.

Выходки «последнего рабочего дня»

В ИТ-отрасли можно найти немало примеров, когда сотрудники различных компаний в последний рабочий день или же вскоре после увольнения начинали мстить работодателям через компьютерные сети. Например, в ноябре 2017 г. сотрудник соцсети Twitter в последний рабочий день заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Через несколько минут нормальная работа страницы была восстановлена. Призывы заблокировать аккаунт Трампа раздаются в СМИ и соцсетях достаточно часто, поскольку он нарушает правила Twitter об оскорблениях и пропаганде насилия.

В марте 2017 г. завершилось судебное разбирательство по делу 41-летнего Джо Вито Вензоре (Joe Vito Venzor), уволенного из компании Lucchese Bootmaker, и в отместку обрушившего ее сервер сразу после увольнения. Вензоре также удалил файлы, необходимые для восстановления сервера. Производство ковбойских сапог Lucchese Bootmaker, существующее с 1883 г. в техасском городе Эль Пасо, простаивало, пока сторонний подрядчик не починил сервер.