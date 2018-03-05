Google распорядилась брать на работу только женщин и афроамериканцев

Один из бывших сотрудников подал в суд на Google за то, что компания приказала рекрутинговому отделу принимать на работу только женщин, афро- и латиноамериканцев, и не принимать заявки от белых мужчин и азиатов. Истец утверждает, что воспротивился этой политике, за что и был уволен.

Иск против Google

Бывший сотрудник YouTube подал иск против Google, в котором утверждает, что компания заставляет свой рекрутинговый отдел нанимать на работу только женщин, афроамериканцев и латиноамериканцев. Истца, проработавшего в Google 9 лет, зовут Арне Вилберг (Arne Wilberg). Иск был зарегистрирован в январе 2018 г., сообщает издание Wall Street Journal.

Иск гласит, что Google дала своим специалистам по найму «четкие и неоспоримые установки», которые должны исключить прием на работу белых мужчин и азиатов, чтобы увеличить разнообразие этнического состава в корпорации. Такую практику предполагается сохранять в течение нескольких кварталов, конкретно в YouTube она была введена в конце 2017 г. Согласно иску, во время одного из рекрутинговых циклов команду по найму проинструктировали отменить все собеседования на позицию разработчика ПО, где соискатели не принадлежали к вышеописанным группам. Распоряжение не касалось должностей, где требовалась высокая квалификация.

Также в иске сообщается о распоряжении «полностью очистить рекрутинговые каналы от любых заявок», поданных белыми мужчинами и азиатами. Напомним, трудовое законодательство штата Калифорния запрещает отказывать соискателям в приеме на работу исходя из таких характеристик как расовая или половая принадлежность. Кроме того, Вилберг утверждает, что попытался оспорить новые правила, в результате чего компания применила против него карательные меры, закончившиеся его увольнением в ноябре 2017 г.

По словам Вилберга, другие сотрудники Google также протестовали против новой политики найма, но их либо проигнорировали, либо перевели, либо понизили в должности. В частности, некоторые специалисты по рекрутингу жаловались на программу Project Mirror (проект «Зеркало»), в рамках которой они должны были интервьюировать соискателей той же расовой или половой принадлежности, что и они сами. Один из этих специалистов, предположительно, пожаловался, что менеджеры Google говорили об афроамериканцах, как если бы были работорговцами на судне и обсуждали черных рабов.

Доказательства и реакция Google

Иск подан как против самой Google, так и против 25 конкретных ее сотрудников, которые, предположительно, претворяли в жизнь правила дискриминации при найме. В подтверждение ситуации, сложившейся в компании, истец приводит выдержки из электронной переписки и других документов. Вилберг утверждает, что Google удалила доказательства новой практики найма из облачных аккаунтов и почты сотрудников.

Недельные результаты рекрутинга представителей дискриминируемых групп в Google

Один из приложенных к иску документов представляет собой внутреннее руководство, из которого следует, что на протяжении трех месяцев в 2017 г. специалисты по рекрутингу YouTube должны были брать на работу только женщин, афро- и латиноамериканцев. Второй документ — это еженедельное резюме результатов рекрутинга, в котором сравнивается целевое и реальное количество принятых на работу представителей различных групп. Например, в первом квартале была поставлена цель нанять 82 женщины, 21 афроамериканца и 13 латиноамериканцев, но получилось нанять лишь 14 женщин, одного афроамериканца и пять латиноамериканцев.

Также к иску прилагается электронное письмо менеджера YouTube по кадрам Эллисон Элонга (Allison Alogna), которое гласит: «Привет, команда: пожалуйста, продолжайте с L3 кандидатами, которые уже в обработке, и принимаете новых L3 кандидатов только из исторически мало представленных групп». Термин L3 относится к соискателям с опытом работы до 5 лет.

В ответ на запрос Wall Street Journal Google сообщила, что ее политика найма основывается на профессиональных качествах соискателей, а не на их принадлежности к каким-либо группам. В то же время компания старается, чтобы круг квалифицированных соискателей, претендующих на открытые вакансии, был этнически и гендерно разнообразным, так как это помогает «нанимать лучших людей, совершенствовать нашу культуру и создавать лучшие продукты».

Дискриминация белых мужчин

В январе 2018 г. CNews писал, что Джеймс Дэймор (James Damore), бывший инженер Google, обратился в апелляционный суд города Санта-Клара, штат Калифорния, с групповым иском против бывшего работодателя. В своем иске Дэймор обвиняет Google в дискриминации белых людей, чьи политические взгляды расходятся с мнением руководства компании.

К групповому открытому иску Дэймора присоединился Дэвид Гудеман (David Gudeman), еще один бывший инженер Google, который на протяжении трех лет занимался в компании разработкой поисковых алгоритмов. Сам Дэймор был уволен из компании в августе 2017 г. после скандала, разразившегося по итогам его публикации на закрытом корпоративном портале Google. В своем 10-страничном письме Дэймор утверждал, что женщины не могут представлять эквивалентную мужчинам долю в ИТ ввиду того, что они «биологически менее приспособлены к инженерным наукам».

В иске утверждается, что Дэймор, Гудеман и «другие представители своего класса» подвергались «остракизму, унижениям и наказаниям за свои еретические политические взгляды... чьим единственным грехом было родиться белым и/или мужчиной». Официальная позиция Google гласит, что Дэймор был уволен «за нарушение внутреннего кодекса поведения на рабочем месте, а также за продвижение «вредных гендерных стереотипов».