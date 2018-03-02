Впервые в истории упали мировые продажи смартфонов. Растет только iPhone

По итогам 2017 г. мировые поставки смартфонов впервые в истории показали снижение — на 0,5%. При этом продажи iPhone, продемонстрировавшие спад в 2016 г., в 2017 г. показали рост на 0,2%. В 2018 г. рынок должен вернуться к положительной динамике, а поставки фаблетов впервые должны обогнать поставки обычных смартфонов.

Спад продаж

По итогам 2017 г. в мире было продано 1,46 млрд смартфонов, что на 0,5% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Это первое сокращение продаж, которое смартфоны демонстрируют с момента своего появление на рынке в 2007 г. К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании IDC, изучившие состояние рынка.

«2017-ый оказался годом, про который мы все знали, что он в конце концов наступит — когда объемы смартфонов наконец покажут сокращение», — заключил Райан Рейт (Ryan Reith), вице-президент по исследованиям мобильного рынка в IDC.

По его словам, в Китае спад продаж составил порядка 5%, а в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — 3,5%. В США поставки смартфонов остались примерно на том же уровне, что и в 2016 г. Самыми перспективными с точки зрения наращивания продаж по-прежнему остаются развивающиеся рынки, где значительная часть покупателей приобретает смартфон впервые.

В 2018 г. продажи смартфонов снова должны пойти вверх, считают в IDC. Спад, зафиксированный в 2017 г., компенсируется: среднегодовой рост поставок в период с 2017 г. по 2022 г. в итоге составит 2,8%. В 2022 г. объем продаж должен достичь 1,68 млрд смартфонов.

Тенденции на рынке

Согласно выводам IDC, инновационный дизайн смартфонов продолжает быть главным приоритетом для производителей. Что касается технической стороны, то здесь акцент смещается с высокого качества аппаратуры на набор компонентов и ПО. Этот поворот приводит к тому, что производителям становится труднее создать смартфон, резко выделяющийся на фоне устройств конкурентов.

Прогноз развития рынка смартфонов до 2022 г. от IDC

Смартфоны обезличиваются также за счет увлечения пользователей и производителей большими экранами с минимальными рамками. Согласно прогнозу IDC, 2018 г. станет годом, когда поставки фаблетов превзойдут поставки обычных смартфонов, и большие экраны победят.

Еще одной тенденцией на рынке является подготовка производителями, поставщиками, телекоммуникационными и сервисными компаниями появления смартфонов, поддерживающих стандарт связи 5G. Первое такое устройство должно появиться на рынке в 2019 г., а к 2022 г. они займут уже около 18% смартфонного рынка.

Android и iOS

Доля Android-устройств в общем количестве проданных в 2017 г. смартфонов составляет 85,1% а, а доля устройств Apple — 14,8%. Таким образом, в общей сложности на Android и iOS приходится 99,9% продаж.

Всего за 2017 г. было продано 1,24 млрд Android-смартфонов, что примерно соответствует аналогичному показателю за предыдущий год. IDC прогнозирует рост поставок в этом сегменте до 1,44 млрд к 2022 г., с увеличением рыночной доли до 85,5%. Самым большим событием для рынка Android-смартфонов в 2017 г. стал рост средней цены устройства, который наблюдается впервые с 2010 г. В основном это произошло за счет того, что производители бюджетных аппаратов активно осваивают средний ценовой сегмент, эта же тенденция наблюдается среди покупателей

По итогам 2017 г. отгрузка iPhone составила 215,8 млн устройств, что на 0,2% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Таким образом, продажи смартфонов Apple смогли вернуться к положительной динамике после спада в 2016 г. 64% iPhone, отгруженных в 2017 г., имеют экран размера Plus. Согласно прогнозу IDC, в 2018 г. объем поставок iPhone достигнет 223,8 млн устройств, а годовой рост — 3,7%. Среднегодовой темп роста в период до 2022 г. составит 2,4%, что даст в конечном счете 242,4 млн устройств.

Что касается смартфонов под управлением других ОС, то их доля на рынке составляет 0,1%, а объем продаж в 2017 г. — 2,2 млн устройств. IDC предсказывает им сокращение продаж до 0,7 млн к 2022 г. и потерю доли рынка до 0,0%.