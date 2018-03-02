Россияне заявили о выпуске «первого в мире» смартфона с аппаратным кошельком для биткоинов

Три новых устройства со встроенным чипом для хранения криптовалют появятся в продаже в четвертом квартале 2018г

Телефон с криптокошельком

Новые смартфоны от латвийско-российской компании Just5 под брендом CoinPhone наделены необычной функциональностью - интегрированным «холодным кошельком» – независимым офлайновым аппаратным средством для хранения криптовалют. Об этом представители компании сообщили CNews.

Совершать любые действия с криптовалютами, в том числе бесконтактные платежи, можно будет прямо с устройства, без использования компьютера. По собственному заявлению компании, ее новые смартфоны являются первыми в мире серийными устройствами с интегрированным «холодным кошельком».

«Холодные» и «горячие» кошельки

С ростом известности новых платежных средств увеличивается и количество желающих безнаказанно воспользоваться чужими накоплениями, поэтому от выбранного способа хранения во многом зависит то, насколько сложно злоумышленнику будет получить к ним доступ.

Один из самых рискованных способов – хранение средств непосредственно на учетной записи криптовалютной биржи: кроме того, что сама биржа может неожиданно перестать существовать, ее инфраструктура может быть уязвимой к хакерским атакам, чем не преминут воспользоваться злоумышленники.

Дизайн CoinPhone Lite

Другой способ – использование так называемых «горячих кошельков», которые имеют постоянный доступ к интернету, а потому так же подвержены потенциальным атакам взломщиков, в то время как еще один вид криптовалютного хранилища - «холодные кошельки», предназначены для офлайнового хранения криптовалют и чаще всего представляют собой устройство в виде USB-токена; для совершения операций с хранящимися на них криптовалютами необходим компьютер и доступ в интернет, что ограничивает возможности владельца.

Для решения этой проблемы компанией Just5 и криптовалютной платформой CoinPlace и была создана линейка смартфонов CoinPhone со встроенным «холодным кошельком» на базе выделенного чипа, который позволит хранить более 13 валют (Bitcoin, Etherium, Bitcoin Cash, Litecoin, Etherium Classic, Dash, Tether и пр.) и рассчитываться ими в том числе с помощью бесконтактных платежей платформы CoinPlace.

Модельный ряд CoinPhone

Линейка Just5 CoinPhone включает три смартфона: CoinPhone Lite, CoinPhone Pro и CoinPhone Pro Note построена на базе на восьмиядерного процессора от MediaTek, обладают достаточно большими экранами с соотношением сторон 18:9 и оснащены NFС-модулем.

Модель начального уровня обладает 5,5-дюймовым экраном с разрешающей способностью 1440х720, батареей на 3000 мАч, 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб внутреннего хранилища, двумя камерами (основной и фронтальной) с разрешением матрицы 8 и 13-мегапикселей соответственно, поддерживает сети 2G, 3G, 4G, оснащена сканером отпечатков пальцев.

Внешний вид CoinPhone Pro

Продвинутая модель обладает 6-дюймовым экраном с аналогичным младшей модели разрешением, усиленным аккумулятором емкостью 4500 мАч. Размер оперативной памяти увеличен до 4 Гб, а внутреннего хранилища — до 64 Гб. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68, камеры на 16 и 13-мегапикселей Дополняет картину поддержка сотовых сетей пятого поколения (5G), развертывание которых начнется к концу 2018 г.

Дизайн CoinPhone Pro Note

Флагманский смартфон в линейке, претендующий на звание фаблета, предлагает 6,2-дюймовый дисплей, работающий в разрешении 2160х1080, еще более мощную батарею на 5000 мАч, сдвоенную 20-мегапиксельную основную и 16-мегапиксельную фронтальную камеру, 6 Гб оперативной памяти и 256 Гб на внутреннем накопителе, а также опцию разблокирования по лицу.

Цены и сроки начала продаж

Ожидаемая цена за младшую модель составляет 99 евро (около 6,8 тыс. руб.). За CoinPhone Pro попросят 199 евро (около 13,7 тыс. руб.). За гиганта Pro Note придется заплатить 499 евро (примерно 34,4 тыс. руб.).

Just5 обещает начать продажи CoinPhone в IV квартале 2018 г.