«Пятерочка» и «Перекресток» создали особую дирекцию для анализа больших данных

Продуктовый ритейлер Х5 Retail Group выделил в отдельное подразделение работу с большими данными, которые генерируют его сети магазинов. В приоритете монетизация этих данных и использование их для удобства клиентов.

Новое подразделение

В компании Х5 Retail Group появилась дирекция «больших данных» — отдельное подразделение, которое займется анализом Big Data. Руководителем подразделения был назначен Антон Мироненков, ранее занимавший в компании должность директора по стратегии, на которой его отныне заменит Сергей Гончаров. Мироненков сообщил о создании новой дирекции в ходе выступления на форуме Food Business Russia, передает «Интерфакс».

По словам Мироненкова, большие данные — это стратегическое направление, от которого зависит будущее ритейла. Ритейлеры должны как можно скорее научиться монетизировать Big Data и использовать их для оптимизации рабочих процессов и повышения уровня удобства клиентов. В связи с этим анализ «больших данных», которые ритейлер ежедневно накапливает в немалых объемах, был выделен в отдельное направление.

Как пояснил по просьбе CNews представитель X5 Retail Group, компания рассматривает управление большими данными «как инструмент повышения продаж и рентабельности основного бизнеса за счет более качественного знания клиентов, а также в качестве источника новых доходов за счет монетизации данных».



Инновации в Х5 Retail Group

X5 Retail Group — это крупнейший в России холдинг в области продовольственного ритейла, который объединяет магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Компания была образована в 2006 г. путем слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

На CNews Forum 2017 директор компании по ИТ Фабрисио Гранжа рассказал, что в Х5 Retail Group информационным технологиям уделяют очень серьезное внимание. «За предыдущий квартал мы инвестировали 17% от наших капитальных затрат в ИТ», — отметил он.

«На данный момент у нас в России 36 складов, все они автоматизированы, все контролируются нашей системой, — говорит топ-менеджер. — Это позволяет нам ежедневно в интервале пяти часов обеспечить товарами все наши 11,5 тыс. магазинов».

X5 Retail Group вынесла «большие данные» в отдельное подразделение

Х5 Retail Group на данный момент в том или ином виде использует все технологии, которые сейчас на слуху, — блокчейн, большие данные, машинное обучение и т. д., хотя в компании и считают, что в России в них пока мало кто хорошо разбирается.

С точки зрения мобильности, во всех магазинах ритейлера у директора и администратора имеются смартфоны с мобильными приложениями, подключенными к ИТ-системе организации.

Одной из перспективных технологий в компании считают перевод магазинов на полностью самостоятельное обслуживание клиентов. «Когда я позволяю человеку самому себя обслуживать, я знаю о его привычках, как он себя ведет, что он выбирает, с какой скоростью, — рассуждает топ-менеджер. — Технологии помогут проследить за этим и узнать, что и как он делает».

Сотрудничество с ФРИИ

Напомним, что в начале февраля 2017 г. стало известно о сотрудничестве Х5 Retail Group и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) по части отбора ИТ-проектов для внедрения в ритейлерских сетях. Проект был направлен на поиск идей, помогающих сделать традиционные покупки более быстрыми и комфортными, максимально персонализировать процесс обслуживания клиентов, оптимизировать логистику или пространство торгового зала, увеличить конверсию за счет сочетания онлайн- и офлайн-каналов продаж. Прошедшим отбор командам были обещаны инвестиции ФРИИ в размере от 2 млн руб. до 25 млн руб., а также консультации Х5 Retail Group.

В декабре 2017 г. Гранжа сообщил, что партнеры собрали заявки от 300 с лишним стартапов, предложивших идеи по цифровизации ритейла, а потом в несколько этапов отсеяли большую их часть, оставив только десяток для реальных внедрений. В частности, для внедрения была выбрана отечественная технология оптимизации заполнения полок товарами. Умные камеры станут распознавать «пустоты» на месте купленного товара и подавать сигналы персоналу, указывая, чего именно и в каком количестве не хватает.

«Умный магазин»

Самым известным инновационным проектом Х5 Retail Group был «умный магазин», о создании которого холдинг в 2010 г. договорился совместно с «Роснано» и корпорацией «Ситроникс» (владела микроэлектронным заводом «Микрон»). Магазин позволял осуществлять покупки с помощью мобильного телефона — без участия людей. Работа магазина в 2011 г. была продемонстрирована Дмитрию Медведеву, занимавшему на тот момент пост президента страны.

Позже «Ситроникс» вышел из проекта, и несколько лет «умный магазин» проработал в тестовом режиме для сотрудников Х5 Retail Group, но в 2014 г. проект закрыли. Главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман отмечает, что сам по себе «умный магазин» не будет рентабельным, но идея как таковая является перспективной и будет эволюционировать дальше.