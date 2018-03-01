Глава Mail.ru продал стартап с пятикратной прибылью

Созданный Дмитрием Гришиным из Mail.ru Group венчурный фонд Grishin Robotics осуществил первый инвестиционный выход — из разработчика «умных» устройств домашней безопасности. Вместе с другими инвесторами маржинальность проекта составила почти $800 млн.

Сделка с Amazon

Венчурный фонд Grishin Robotics, основанный председателем совета директоров и сооснователем Mail.ru Group Дмитрием Гришиным, сообщил, что продал портфельную компанию Ring корпорации Amazon. Проданная структура выступает разработчиком линейки «умных» устройств, обеспечивающих безопасность дома (дверного замка, камеры и т. п.). Сделка стала первым инвестиционным выходом Grishin Robotics.

Цена вопроса

Grishin Robotics проинвестировал в Ring в марте 2016 г. в рамках раунда финансирования C общим объемом в $61,2 млн. Но всего с момента основания в 2012 г. Ring привлек около $210 млн. В число инвесторов компании также входят DFJ, Qualcomm, Goldman Sachs, Virgin Group, Kleiner Perkins и др.

Проект Дмитрия Гришина провернул инвестиционную сделку на $1 млрд

По данным ресурса Crunchbase, сумма продажи Ring составила $1 млрд. В пресс-службе Mail.Ru Group и в Grishin Robotics на момент выхода материала эту информацию не прокомментировали.

Комментарий Дмитрия Гришина

Дмитрий Гришин считает эту сделку одной из крупнейших на рынке за последние несколько лет, наряду с продажей Nest компании Google, и Oculus — корпорации Facebook. «M&A активность в секторе, на котором мы приняли решение сфокусироваться еще в 2012 г., подтверждает правильность нашей ставки, — отмечает он. — Несмотря на столь позитивные сигналы, индустрия все еще находится на ранней стадии развития, и будущие годы обещают быть не менее интересными».

Grishin Robotics и его проекты

Компания была создана в 2012 г. Ее офисы располагаются в Кремниевой Долине и Лондоне. В настоящее время она инвестирует второй фонд, сфокусированный на компаниях ранней стадии.

Grishin Robotics позиционирует себя в качестве одной из первых в мире венчурных компаний, которая начала работать с предпринимателями в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения.

В частности, в июне 2015 г. фонд инвестировал в нью-йоркскую компанию LittleBits Electronics, выпускающую конструктор для создания интерактивных игрушек, автоматизированных домашних приспособлений и робототехники. В июле 2015 г. фонд вложился в американскую компанию Occipital, выпустившую 3D-сенсор для iPad, который позволяет создавать трехмерные модели объектов и окружающего пространства.

В мае 2016 г. Grishin Robotics объявила об инвестиции в компанию Eero, разработчика первой системы Wi-Fi-доступа, призванной решить большинство проблем, с которыми сталкиваются домашние пользователи Wi-Fi. В январе 2017 г. стало известно, что фонд инвестировал в компанию Starship Technologies, которая доставляет малые грузы на небольшие расстояния с помощью наземных колесных дронов собственного производства.