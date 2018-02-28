У «Касперского» украли программный код

Кража кода

Бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» выложил в публичный доступ часть программного кода, использующегося в продуктах компании, к которому он имел доступ в рамках своей работы. Об этом CNews рассказали в организации.

В компании заверяют, что этот код не является частью известного антивируса. «В “Лаборатории Касперского” очень внимательно относятся к подобным случаям, и компания постоянно проводит мониторинг сети на наличие образцов кода, — отмечают в компании. — Данные были обнаружены на следующий день, после чего удалены из публичного доступа в кратчайшие сроки».

Как заверяет «Касперский», этот случай никак не угрожает безопасности клиентов.

Уголовное дело

По словам собеседников CNews в компании, в рамках этого инцидента в «Касперском» было проведено внутреннее расследование, в результате которого была установлена личность злоумышленника. Собрав все доказательные материалы, компания обратилась в правоохранительные органы.

Произошла утечка кода «Касперского»

По этим материалам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.183 Уголовного кодекса России — незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. По первой части этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, либо штраф до 500 тыс. руб. или в размере дохода за один год.

Некоторые подробности

По данным «Лайфа», это происшествие случилось в конце октября 2017 г., однако о похищении в компании узнали все же только в январе 2018 г., после чего и направились в правоохранительные органы. Полицейское делопроизводство было запущено 7 февраля 2018 г.

По словам издания, злоумышленник работал в «Лаборатории» с марта 2016 г. Он длительное время скачивал себе файлы, а затем разместил их на файлообменник github.com. Цель его действий неизвестна.

Не первый раз

Отметим, что это уже не первая утечка кода «Лаборатории». В январе 2011 г. пресс-служба организации сообщила CNews, что «бывший сотрудник компании, в свое время имевший правомерный доступ к исходному коду продуктов 2008 г., разместил в интернете объявление о его продаже». После обращения компании в правоохранительные органы виновник утечки был задержан и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года по статье 183 Уголовного кодекса России.