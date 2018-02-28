Суперпоставщик ИТ для Москвы разбогатеет еще на 750 миллионов

Новый контракт с Москвой

Департамент ИТ Москвы (ДИТ) определился с тем, кто займется передачей ему ПО и «железа» для обеспечения отказоустойчивости и требований информационной безопасности инфраструктуры столичных МФЦ. Им стал крупнейший ИТ-поставщик столицы по итогам 2015-2016 гг. — малоизвестная ранее частная компания «Авилекс». За описанный период сумма поставленных ею товаров и услуг превысила 6 млрд руб.

На новом контракте ей удастся заработать 752,7 млн руб. Именно с таким ценовым предложением она завершила торги на электронном аукционе ДИТа. Конкуренцию «Авилексу» составила компания «Орион» с предложением в 756,5 млн руб.

Что будет поставлено

Напомним, описанный тендер в части ПО предусматривает поставку продуктов некоторых отечественных компаний «Лаборатории Касперского», «Кода безопасности», «Криптопро», «Инфотекса», «Сиэйэна», «Элвиса-плюс», Positive Technologies. Однако львиная доля софта — западная: Microsoft, Citrix, Cisco, Red Hat и HPE. Плюс особняком стоит Acronis с его российскими корнями, но позиционированием в качестве сингапурской структуры.

Крупнейший ИТ-подрядчик Москвы выиграл новый тендер на 750 миллионов

По хардверной линии «Авилексу» предстоит поставить «железо» (серверы, СХД, коммутаторы, маршрутизаторы, ПАКи и пр.), вендоры которого в тендерной документации указаны не были. Технику каких именно вендоров предложил в итоге будущий подрядчик пока неизвестно, пресс-служба ДИТа на момент публикации этого материала готовила ответы на запрос CNews.

В отношении всего ПО и ПАКов (как российских, так и зарубежных) в документах было указано, что необходимость приобретения конкретных решений продиктована требованиями совместимости с уже используемыми ДИТом ПО и автоматизированными информсистемами.

Подробности об «Авилексе»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Авилекс» было зарегистрировано 25 марта 2009 г. На данный момент его учредителями выступают Антон Буслов (доля в 33,4%), Сергей Уряднов (33,3%) и Сергей Фокин (33,3%). Этим же лицам в равных долях принадлежит ООО «Ю-Би-Эф менеджмент», чьей деятельностью официально заявлено управление финансово-промышленными группами».

Сайт у «Ю-Би-Эф менеджмент» отсутствует. На сайте «Авилекса» говорится, что компания позиционирует себя как системный интегратор в отрасли информационных и аудиовизуальных технологий. В качестве целевой аудитории указаны как государственные, так и коммерческие структуры, однако среди главных достижений приводятся проекты исключительно для госструктур и компаний с госучастием.

В базе «Контур.фокус» сейчас содержится информация о 215 госконтрактах «Авилекса» на общую сумму в 10,9 млрд руб. Кроме ДИТа, заказчиками компании в последнее время становились Реабилитационный центр «Текстильщики», Московский центр технологической модернизации образования, «Газпром», МФЦ Москвы, госучреждение конгрессно-выставочный центр «Патриот», финансово-хозяйственное управление мэрии Москвы, Федеральная служба государственной статистики и др.

Суперподрядчик ДИТа

Когда в апреле 2017 г. глава ДИТа Артем Ермолаев представлял «Авилекс» в качестве крупнейшего ИТ-подрядчика Москвы, он отмечал, что по сумме контрактов она обошла явных гигантов. Среди них государственное унитарное предприятие «Московский социальный регистр», единолично на бесконкурсной основе выпускающее социальные карты москвича, и компанию с госучастием «Ростелеком». Объемы их поставок городу составили чуть выше 4 млрд руб. и несколько меньше 2,5 млрд руб. соответственно.

Такое распределение мест чиновник считал примечательным. «Капитализация компании “Ростелеком”, я думаю, раз в сто, если не тысячу, больше, чем у “Авилекс”, — отметил Ермолаев. — Это говорит о том, что крупные проекты у нас ведут не только крупные компании, но и представители среднего и малого бизнеса».